The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المشتبه به في جريمة قتل تشارلي كيرك يمثل أمام محكمة أميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مثل المشتبه به في قتل الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك أمام محكمة أميركية الاثنين حيث طالب محاموه بمزيد من الوقت للتعامل مع الكمية الهائلة من الأدلة في القضية.

وقُتل كيرك بالرصاص في جامعة في ولاية يوتاه هذا الشهر، ما أثار موجة من الحزن بين المحافظين وتهديدات من جانب الرئيس دونالد ترامب بشن حملة على “اليسار الراديكالي”.

وأوقف تايلر روبنسون البالغ 22 عاما بعد يوم من تنفيذه الجريمة في 10 أيلول/سبتمبر، وهو يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بجريمة القتل المقصود.

ومثل روبنسون عبر الفيديو في جلسة الاستماع الاثنين من سجن يوتاه حيث يُحتجز.

وقالت المحامية كاثرين نيستر التي عينتها الولاية الأسبوع الماضي للدفاع عن روبنسون، للمحكمة إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة “الكمية الضخمة” من الأدلة التي توصل إليها التحقيق.

وحدد القاضي توني غراف موعد الجلسة المقبلة في 30 تشرين الأول/أكتوبر ومن المتوقع أن يمثل فيها روبنسون شخصيا.

وتقول السلطات إن روبنسون أطلق النار على كيرك من فوق سطح مبنى في حرم جامعة يوتاه فالي بسبب آرائه.

وقالوا إنه تبادل رسائل نصية مع رفيقه في السكن الذي وصفوه بأنه “رجل بيولوجي كان في مرحلة تحول جنسي”. وفي جزء من المحادثة، سأل هذا الأخير الذي لم يذكر اسمه، روبنسون عن سبب قتله كيرك.

ليرد عليه روبنسون “لقد سئمت من الكراهية التي يحملها. بعض الكراهية لا يمكن التغلب عليها بالتفاوض”.

واستخدم كيرك، وهو أب لطفلين، جمهوره على تيك توك وإنستغرام ويوتيوب لبناء دعم لآراء محافظة، بما في ذلك انتقادات قوية لحركة حقوق المتحولين جنسيا.

وعقب جريمة القتل، فقد عدد من الأشخاص وظائفهم بعد انتقادات من المحافظين بشأن ما نشروه على الإنترنت أو قالوه علنا عن كيرك.

هغ/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية