المشتبه به في جريمة قتل تشارلي كيرك يمثل أمام محكمة أميركية

2دقائق

مثل المشتبه به في قتل الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك أمام محكمة أميركية الاثنين حيث طالب محاموه بمزيد من الوقت للتعامل مع الكمية الهائلة من الأدلة في القضية.

وقُتل كيرك بالرصاص في جامعة في ولاية يوتاه هذا الشهر، ما أثار موجة من الحزن بين المحافظين وتهديدات من جانب الرئيس دونالد ترامب بشن حملة على “اليسار الراديكالي”.

وأوقف تايلر روبنسون البالغ 22 عاما بعد يوم من تنفيذه الجريمة في 10 أيلول/سبتمبر، وهو يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بجريمة القتل المقصود.

ومثل روبنسون عبر الفيديو في جلسة الاستماع الاثنين من سجن يوتاه حيث يُحتجز.

وقالت المحامية كاثرين نيستر التي عينتها الولاية الأسبوع الماضي للدفاع عن روبنسون، للمحكمة إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة “الكمية الضخمة” من الأدلة التي توصل إليها التحقيق.

وحدد القاضي توني غراف موعد الجلسة المقبلة في 30 تشرين الأول/أكتوبر ومن المتوقع أن يمثل فيها روبنسون شخصيا.

وتقول السلطات إن روبنسون أطلق النار على كيرك من فوق سطح مبنى في حرم جامعة يوتاه فالي بسبب آرائه.

وقالوا إنه تبادل رسائل نصية مع رفيقه في السكن الذي وصفوه بأنه “رجل بيولوجي كان في مرحلة تحول جنسي”. وفي جزء من المحادثة، سأل هذا الأخير الذي لم يذكر اسمه، روبنسون عن سبب قتله كيرك.

ليرد عليه روبنسون “لقد سئمت من الكراهية التي يحملها. بعض الكراهية لا يمكن التغلب عليها بالتفاوض”.

واستخدم كيرك، وهو أب لطفلين، جمهوره على تيك توك وإنستغرام ويوتيوب لبناء دعم لآراء محافظة، بما في ذلك انتقادات قوية لحركة حقوق المتحولين جنسيا.

وعقب جريمة القتل، فقد عدد من الأشخاص وظائفهم بعد انتقادات من المحافظين بشأن ما نشروه على الإنترنت أو قالوه علنا عن كيرك.

هغ/الح