المعارضة الإسرائيلية تدعو ترامب إلى “عدم التدخل” في محاكمة نتانياهو

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دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى عدم “التدخل” في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وذلك بعد أن دعا ترامب إلى إنهاء المحاكمة التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم فساد.

وكان ترامب وصف الأربعاء القضية ضد نتانياهو بأنها “مطاردة سياسية”، وقال عبر منصته “تروث سوشال” إن المحاكمة “يجب أن تُلغى فورًا، أو يُمنح هذا البطل العظيم عفوًا”.

وردًا على تصريحات ترامب، دافع زعيم المعارضة يائير لبيد من حزب “يش عتيد” عن استقلال القضاء الإسرائيلي، وقال في مقابلة مع موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي “نحن ممتنون للرئيس ترامب، لكن… ينبغي للرئيس ألا يتدخل في محاكمة قضائية في دولة مستقلة”.

وأيّد لبيد تصريحًا صدر عن أحد حلفاء نتانياهو في الائتلاف، هو سِمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، والذي دعا ترامب بدوره إلى عدم التدخل في القضية.

وقال روتمان، رئيس لجنة الشؤون القضائية في الكنيست “لا يعود الى الولايات المتحدة التدخل في الإجراءات القانونية في دولة إسرائيل”، لكنه اعتبر أن “طريقة إدارة قضايا نتانياهو تحوّل صورة إسرائيل من قوة إقليمية وعالمية إلى جمهورية موز”.

دعوة ترامب لاقت ترحيب حلفاء آخرين لنتانياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الخارجية جدعون ساعر.

وصف بن غفير المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية، بينما قال ساعر إنها “مشوهة وغير منطقية ومخالفة لأبسط معايير العدالة”، مؤيدًا دعوة الرئيس الأميركي للعفو عن نتانياهو.

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتانياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية. وفي قضيتين أخريين، يتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليّتَين.

ونفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدء المحاكمة في أيّار/مايو 2020، تأجلت عدة مرات بطلب من رئيس الوزراء بسبب الحرب في غزة ولاحقًا على خلفية التصعيد مع لبنان.

غلب/لمى/ب ق