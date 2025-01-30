الملياردير الإماراتي الحبتور: أخشى زيارة لبنان

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من مها الدهان وجنى شقير

دبي (رويترز) – قال الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور الذي قرر خلال الأسبوع الجاري التخارج من استثماراته في لبنان إن البلاد لا تزال غير آمنة وإنه تعرض لتهديد “بالذبح والقتل” العام الماضي.

ولم يزر الحبتور لبنان منذ ما يقرب من عقدين، وقال لرويترز إن تعرضه للتهديد دفعه إلى التخلي عن خطط لإطلاق مشروع إعلامي في بيروت العام الماضي.

وأوضح الحبتور أن التهديد الذي وجهه شخص مجهول عبر وسائل التواصل دفعه إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة لبنانية وفاز بها.

وكان رجل الأعمال الإمارتي قد أعرب في وقت سابق عن تفاؤله بأن الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها قد ترسم مسارا جديدا للبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية طاحنة منذ 2019 وأصبح ساحة للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله في 2024.

لكنه أعلن هذا الأسبوع عزمه التخارج من استثماراته في البلاد مشيرا إلى عدم الاستقرار واستمرار نفوذ جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، والتي مثلت قوة سياسية مهيمنة في السنوات القليلة الماضية.

وانصرفت الإمارات ودول الخليج السُنية عن لبنان لسنوات بسبب النفوذ الإيراني رغم أن الحبتور تمسك باستثماراته.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في لبنان هذا العام بعد أكثر من ثلاث سنوات على إغلاقها. ومع ذلك، قال الحبتور إن الدولة الخليجية لم تعط الضوء الأخضر بعد لمواطنيها لزيارة البلاد.

ويواجه لبنان ما وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك بعد عقود من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.

وتفاقمت الأزمة جراء الدمار الناجم عن الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وذلك رغم تمديد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، إلى 18 فبراير شباط.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعيد النظر في قراره بشأن لبنان حيث تجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة، قال الحبتور إنه إذا تمكنت تلك الحكومة من توفير الأمن والحماية “فسأعود بالتأكيد”.

وأضاف “لا يمكن استثمار فلس واحد ما لم يكن هناك أمن وأمان”.