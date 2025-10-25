The Swiss voice in the world since 1935
المنتخب الإماراتي للبادل يتوج بكأس آسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أحرز المنتخب الوطني الإماراتي للبادل لقب النسخة الأولى من كأس آسيا بعد فوزه الجمعة، على نظيره القطري 2-1، في المباراة النهائية، على ما أوردت وكالة أمباء الإمارت (وام).

أقيمت البطولة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في العاصمة القطرية الدوحة، على ما ذكرت الوكالة الرسمية مساء الجمعة.

وأفادت صحيفة “الإمارات اليوم” بأنّ المنتخب الملقب عيال زايد (مؤسس دولة الامارات) “برهن على جدارته باللقب بعد أن قدّم عروضًا قوية، آخرها في المربع الذهبي، الذي تجاوز فيه منتخب أستراليا بنتيجة (2-1)، فيما كان المنتخب القطري قد بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الإيراني بنتيجة (2-0)”.

هت

