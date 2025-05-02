الهلال الأحمر: انتشال جثث 6 مهاجرين قرب مصراتة الليبية

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مصراتة (ليبيا) (رويترز) – قال متطوع في الهلال الأحمر الليبي إنه تم انتشال جثث ستة مهاجرين على الأقل بعد أن جرفتهم المياه إلى الشاطئ بالقرب من مدينة مصراتة.

أصبحت ليبيا، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، نقطة انطلاق للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر والساعين للوصول إلى أوروبا.

وقال مخلوف كريم رئيس قسم الانتشال في فرع الهلال الأحمر بمصراتة، إنه تم انتشال أربع جثث صباح يوم الخميس واثنتين أخريين في المساء.

وأضاف كريم أن دوريات لا تزال جارية على الساحل بالقرب من مصراتة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي طرابلس، في حال العثور على مزيد من الجثث على الشاطئ.

في فبراير شباط، أخرجت السلطات الأمنية الليبية عشرات الجثث من مقابر جماعية في موقعين مختلفين جنوب شرق البلاد.

ويُعد اقتصاد البلاد القائم على النفط عامل جذب للمهاجرين الباحثين عن عمل.