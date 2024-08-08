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الهلال الأحمر: زيادة الوفيات جراء الأمطار والسيول في اليمن إلى 45

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عدن (اليمن) (رويترز) – قالت جمعية الهلال الأحمر اليمني يوم الخميس إن عدد الوفيات، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عنها في عدد من المحافظات في غرب اليمن في الأيام القليلة الماضية، ارتفع إلى 45 فضلا عن فقد 12 شخصا آخرين.

وأضافت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الأمطار والسيول التي ضربت سبع محافظات تسببت في نزوح 3640 شخصا وألحقت أضرارا بما يقرب من 12600 منزل.

والمحافظات المتضررة هي الحديدة وحجة وعمران وصعدة وتعز وذمار وصنعاء.

وأُغلقت طرق كثيرة نتيجة السيول في هذه المحافظات.

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