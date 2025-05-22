الهلال الأحمر الفلسطيني: أسطول الإسعاف بغزة يعمل بثلث طاقته

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جنيف (رويترز) – قال يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الخميس إن عملياته في قطاع غزة قد تتوقف في غضون أيام في ظل غياب الإمدادات الجديدة وإن أسطول سيارات الإسعاف التابع له يعمل بثلث طاقته فقط بسبب نقص الوقود.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الطحين والمساعدات الأخرى بدأت في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة في غزة يوم الخميس بعد سماح إسرائيل لبعض الشاحنات بالعبور، ولكن ليس بما يكفي لتعويض النقص الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعا.

وقالت إسرائيل إنها سمحت بإدخال 100 شاحنة تحمل أغذية الأطفال والمعدات الطبية يوم الأربعاء، أي بعد يومين من إعلانها عن أول تخفيف للحصار تحت ضغوط دولية متزايدة وسط تحذيرات من وقوع المجاعة في غزة.

وقال الخطيب للصحفيين في جنيف ردا على سؤال عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها منظمته في العمل في غزة “إنها مسألة وقت. قد تكون أياما”.

وأضاف “ينفد الوقود منا. الطاقة الاستيعابية لسيارات الإسعاف التي نعمل بها الآن هي الثلث”، مضيفا أن التي تعمل منها بالبنزين توقفت بالفعل، لكن الجمعية لديها أخرى تعمل بالطاقة الشمسية توفرها الأمم المتحدة.

والهلال الأحمر الفلسطيني جزء من أكبر شبكة إنسانية في العالم، وهي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقدم الرعاية الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وانتقد الخطيب ضآلة كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة حتى الآن، محذرا من خطر وقوع هجمات غوغاء.

وقال “أعتقد أن هذه دعوة للقتل. هؤلاء الناس يتضورون جوعا”.

وتخوض إسرائيل حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. ودافعت مرارا عن القيود التي تفرضها على المساعدات في القطاع، قائلة إن هناك ما يكفي من الغذاء هناك ونفت الاتهامات بتسببها في حدوث مجاعة.

وضم الخطيب صوته إلى الانتقادات الموجهة لمنظمة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات. وقال “الأمر غير مطروح للنقاش. لا لا لا”.

وأضاف “يجب ألا يتخلى العالم عن النظام الذي نعرفه”.

وتعتزم مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة العمل مع شركات الأمن والخدمات اللوجستية الأمريكية الخاصة لتقديم المساعدات إلى 300 ألف شخص من مراكز التوزيع في جنوب غزة. ويبلغ إجمالي عدد سكان القطاع الفلسطيني 2.3 مليون نسمة معظمهم من النازحين.