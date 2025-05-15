الولايات المتحدة “تتطلع” لتحقيق “تقدم” في محادثات أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس أن الولايات المتحدة “تتطلع” لحصول تقدم في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا وهي مستعدة للبحث في “أي آلية” للتوصل إلى إنهاء الحرب بشكل مستدام.

وأوضح روبيو خلال اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنطاليا بتركيا “أمامنا عمل كثير ونبقى منخرطين في هذا المسار. نحن على غرار الجميع، نتطلع لمعرفة ما سيحصل، بيد أن الوضع الصعب. لكن نأمل أن يتحقق تقدم على هذا الصعيد قريبا”.

وقال روبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أوضح أنه يريد إنهاء الحرب”.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه “منفتح على جميع الآليات لتحقيق سلام عادل ودائم لن يضع فقط حدا لهذه الحرب بل سيمنع اندلاع حرب جديدة في يوم من الأيام”.

ورأى نظيره الفرنسي جان نويل بارو أنه ينبغي أولا التوصل إلى وقف لإطلاق النار لأن “التفاوض لا يتم تحت القنابل”.

ووصل وفد روسي أرسله فلاديمير بوتين إلى إسطنبول الخميس في غياب الرئيس الروسي، لأول جولة محادثات مباشرة مع أوكرانيا منذ ربيع 2022 حول وقف الحرب.

ولا تزال آلية الاجتماع غير واضحة.

وأكد الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى أنطاليا أنه من خلال هذه “المحادثات التقنية التي ستعقد هنا في تركيا، يمكننا أن نأمل في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مما سيسمح ببدء المفاوضات”.

– “تفادي الوقوع في الأخطاء” –

وأضاف “علينا تجنب الوقوع مجددا” في الأخطاء التي تسببت بفشل المحادثات السابقة في إسطنبول عام 2022.

وشدد على أن “أول هذه الأخطاء هو أن يتم التفاوض من دون وقف لإطلاق النار”.

وأوضح أن الخطأ الآخر سيكون “نزع سلاح أوكرانيا” ما سيحرمها مسبقا من الضمانات الأمنية التي ستحتاج إليها في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وأعرب وزراء اوروبيون في أنطاليا عن شكوكهم في رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلام.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول “روسيا لا تريد مفاوضات جادة في هذه المرحلة”. وأضاف “سيكون لذلك عواقب. أوروبا عازمة على اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة” على موسكو.

من جانبه، أشار بارو إلى فرض عقوبات “ضخمة لإرغام فلاديمير بوتين على بدء مفاوضات السلام إذا استمر في التهرب”.

وقال الوزير الألماني إن على الرئيس الروسي “أن يدرك أنه لا يملك كل الأوراق”. وأكد أن “العالم ينتظر منه أن يلبي أخيرا دعوة الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس إنه يشعر “بتفاؤل حذر” حيال تقدم محتمل في المفاوضات بشأن أوكرانيا شرط أن يقوم الروس “بالخطوات المقبلة”.

وأوضح “يمكن إحراز تقدم خلال الأسبوعين المقبلين” مضيفا أن “الكرة باتت الآن في ملعب روسيا”.

اب/ليل/غ ر