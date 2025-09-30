الولايات المتحدة على شفير إغلاق حكومي مع تعثّر محادثات التسوية

تتّجه الحكومة الأميركية نحو أول شلل للدولة الفدرالية منذ ست سنوات الثلاثاء، ما لم يتم التوصل بحلول منتصف الليل إلى اختراق بشأن التمويل في المفاوضات المتعثّرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.

لم يفض اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الإثنين إلى إحراز أي تقدم، وأكّد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود “اختلافات كبيرة” في موقف الطرفين.

ويسعى الحزب الديموقراطي الذي لا يحظى بغالبية في أي من مجلسي الكونغرس، إلى ممارسة ضغط على الحكومة الفدرالية إذ يتطلب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.

في غياب أي مؤشر لتسوية، يتوّقع أن يصوّت مجلس الشيوخ عصرا على تمديد مفاعيل تمويل قصير الأجل سبق أن أقرّه مجلس النواب، علما بأن احتمالات نجاح الخطوة ضئيلة.

ما لم يصادق الكونغرس على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستواجه الحكومة إغلاقا من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

الإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين موقتا بدون أجر، وسيعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، بقوله في تصريح لصحافيين إن إدارته قد تذهب أبعد من الممارسة الاعتيادية القاضية بإعطاء إجازات موقتة لتمضي قدما في تسريح “عدد كبير” من الموظفين الفدراليين، محمّلا الديموقراطيين مسؤولية الأزمة التي تلوح في الأفق.

وقال الرئيس الأميركي “إنهم لا يتغيّرون. لقد خسروا الانتخابات بفارق كبير، ولا يتغيّرون”.

وعادة ما يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على السواء لتجنّب هذه الإغلاقات، مع تحميل كل حزب المسؤولية للطرف الآخر.

اقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بانتظار إجراء مفاوضات بشأن خطة إنفاق أطول أمدا.

لكنّ الديموقراطيين يسعون لاستعادة تمويل بمئات مليارات الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خصوصا في برنامج الضمان الصحي الخاص “أوباما كير” للأسر المحدودة الدخل والذي تخطط إدارة ترامب لإلغائه بموجب مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه في تموز/يوليو.

الثلاثاء، اتّهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الديموقراطيين باستخدام تمويل الرعاية الصحية أداة “لإغلاق الحكومة وحماية أنفسهم من القاعدة الراديكالية” للحزب.

