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الياباني يوجي إيواساوا رئيسا لمحكمة العدل الدولية

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أعلنت محكمة العدل الدولية الإثنين تعيين القاضي الياباني يوجي إيواساوا رئيسا لها، خلفا لنواف سلام الذي استقال من منصبه في كانون الثاني/يناير بعيد تكليفه تأليف حكومة في لبنان.

وسيتولى إيواساوا (70 عاما) رئاسة المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى نهاية ولاية سلام التي كان من المقرر أن تستمر الى الخامس من شباط/فبراير 2027.

والقاضي الياباني عضو في المحكمة منذ حزيران/يونيو 2018. وكان قبلها أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسا للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وتصدر محكمة العدل قراراتها في النزاعات بين الدول، وتتخذ من لاهاي الهولندية مقرا. وفي المدينة أيضا مقر لهيئة أخرى هي المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة بمحاكمة الأفراد في قضايا كبرى مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وأمام محكمة العدل حاليا قضايا عدة، أبرزها تلك التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما تدرس المحكمة قضية ثانية بين موسكو وكييف على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من مطلع عام 2022.

وسيرئس إيواساوا هيئة من 15 قاضيا، لكن دوره يبقى رمزيا الى حد كبير، ويشمل إلقاء خطابات باسم المحكمة وتمثيلها في العالم، إضافة الى تلاوة القرارات التي تصدر عنها.

وصوت الرئيس يوازي صوت أي من الأعضاء في هيئة المحكمة، لكنه يرجح الكفة في حال تعادل الأصوات بعد المداولات.

ريك/كام/ب ق

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