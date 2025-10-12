انتخابات رئاسية في الكاميرون وبيا الأوفر حظا لولاية ثامنة

afp_tickers

3دقائق

يدلي الناخبون في الكاميرون بأصواتهم الأحد في استحقاق رئاسي يعتبر فيه الرئيس بول بيا (92 عاما) الذي يشغل منصبه منذ 43 عاما، المرشح الأوفر حظا.

ويتنافس بيا مع 11 مرشحا، من بينهم وزيره السابق عيسى تشيروما باكاري الذي يستقطب حماسة غير متوقعة.

فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة الثامنة صباحا (07,00 بتوقيت غرينتش) على أن تغلق الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، علما ان عملية الاقتراع تجري في جولة واحدة.

عاش معظم الكاميرونيين في ظل حكم بيا الذي يتولى السلطة منذ 1982، وحافظ عليها مع نسبة تصويت تجاوزت 70% على مدار العشرين عاما الماضية.

وقال المحلل السياسي الكاميروني ستيفان أكوا لوكالة فرانس برس “يجب ألا نكون ساذجين، نحن نعلم جيدا أن النظام الحاكم يملك العديد من الوسائل للحصول على نتائج تعود بالنفع عليه”.

وأمام المجلس الدستوري مهلة حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر لإعلان النتائج النهائية. في 2018، أُعلنت النتائج بعد 15 يوما من الانتخابات.

والثلاثاء، بدا بول بيا الذي لم يظهر علنا منذ أيار/مايو، في صحة جيدة، خلال حضوره تجمعا انتخابيا في ماروا (شمال) الاستراتيجية التي تضم أكثر من 1,2 مليون ناخب، أي ما يمثل ثاني أكبر عدد للأصوات في البلاد.

ياتي ذلك فيما تعدد الأحد ظهور منافسيه الذين تعهدوا طي صفحة الحكم المديدة والقبضة الحديد لرئيس البلاد الثاني منذ استقلالها عن فرنسا في 1960.

مساء الخميس، نظّم منافسه الرئيسي عيسى تشيروما باكاري (79 عاما) الذي غادر الحكومة في حزيران/يونيو وانضم إلى المعارضة بعد 20 عاما امضاها في كنف الرئاسة، بدوره تجمعا انتخابيا في ماروا.

وفي هذه المنطقة التي يتحدر منها، حظي باستقبال شعبي غير مسبوق شارك فيه آلاف المؤيدين الذين حملوا لافتات كُتب عليها “تشيروما المخلص”.

وجاء ذلك في تناقض واضح مع تجمع بول بيا الذي عُقد أمام جمهور قليل ضم مئات الأشخاص، مقابل 25 ألف شخص توقع فريق بيا حضورهم.

ورفض المجلس الدستوري ترشيح موريس كامتو، أبرز منافسي بيا والذي حل ثانيا في انتخابات 2018.

وأعربت عدة منظمات غير حكومية، مثل هيومن رايتس ووتش، عن مخاوفها حيال “نزاهة العملية الانتخابية”.

تُجرى الانتخابات في ظلّ نزاع بين مجموعات انفصالية والقوات الحكومية في المناطق التي تسكنها غالبية ناطقة بالانكليزية والواقعة في شمال غرب وشرق غرب البلاد.

وفي 2018، بلغ الامتناع عن المشاركة نسبة مرتفعة.

بور-سس/ريم/ب ق