انتخاب المعارض باتريك هيرميني رئيسا لسيشل

فاز زعيم المعارضة باتريك هيرميني في الانتخابات الرئاسية في سيشل بنسبة 52,7% من الأصوات، ليستعيد بذلك حزبه “سيشل المتحدة” زمام السلطة في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، والمشهور بشواطئه الخلابة.

وبذلك تقدم هيرميني (62 عاما)، على منافسه وافيل رامكالاوان، الرئيس المنتهية ولايته وزعيم حزب الاتحاد الديموقراطي السيشلي.

قاد الأخير المعارضة من 1998 إلى 2011، ومن 2015 إلى 2020، قبل أن يتولى السلطة في 2020.

وقال الرئيس المنتخب، وهو السادس لسيشل، امام انصاره الذين تجمعوا في العاصمة فيكتوريا للاحتفال بفوزه إن “فوزي هو تفويض من الشعب لي”، متعهدا “بخفض تكلفة المعيشة وتطوير الخدمات العامة”.

وأقرّ رئيس الدولة المنتهية ولايته بالهزيمة.

