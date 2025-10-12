The Swiss voice in the world since 1935
انتخاب المعارض باتريك هيرميني رئيسا لسيشل

فاز زعيم المعارضة باتريك هيرميني في الانتخابات الرئاسية في سيشل بنسبة 52,7% من الأصوات، ليستعيد بذلك حزبه “سيشل المتحدة” زمام السلطة في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، والمشهور بشواطئه الخلابة.

وبذلك تقدم هيرميني (62 عاما)، على منافسه وافيل رامكالاوان، الرئيس المنتهية ولايته وزعيم حزب الاتحاد الديموقراطي السيشلي.

قاد الأخير المعارضة من 1998 إلى 2011، ومن 2015 إلى  2020، قبل أن يتولى السلطة في 2020. 

وقال الرئيس المنتخب، وهو السادس لسيشل، امام انصاره الذين تجمعوا في العاصمة فيكتوريا للاحتفال بفوزه إن “فوزي هو تفويض من الشعب لي”، متعهدا “بخفض تكلفة المعيشة وتطوير الخدمات العامة”. 

وأقرّ رئيس الدولة المنتهية ولايته بالهزيمة.

