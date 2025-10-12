انتخاب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر عضوا في الأكاديمية البلجيكية

afp_tickers

1دقيقة

انتُخب الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المسجون منذ حوالى العام في الجزائر، عضوا في الأكاديمية الملكية البلجيكية للغة والأدب الفرنسيين، بحسب ما أفاد سكرتيرها الدائم إيف نامور وكالة فرانس برس.

وقالت الأكاديمية في بيان “يجسد بوعلام صنصال الوظيفة الإبداعية للكاتب التي لا تنفصل عن الحرية”.

ومنحته الأكاديمية جائزة للأدب الفرنكفوني في العام 2007.

ويبلغ صنصال ثمانين عاما، وهو مسجون في الجزائر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بتهمة “المساس بوحدة الوطن”. وقد أيدت محكمة استئناف هذا الحكم في الأول من تموز/يوليو الماضي.

تأسست الأكاديمية الملكية للغة والأدب الفرنسيين في العام 1920، وهي تضم أربعين عضوا من بينهم عشرة ينبغي أن يكونوا أجانب.

فبو/خلص/غ ر