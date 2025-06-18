انخفاض التضخم بأقل من المتوقع في بريطانيا في أيار/مايو

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انخفض التضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع في أيار/مايو بعد ارتفاعه في نيسان/أبريل، ما عزز التوقعات بأن بنك إنكلترا المركزي سيُبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نشرها الأربعاء مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 3,4% الشهر الماضي من أعلى مستوى له في 15 شهرا والذي بلغ 3,5% في نيسان/أبريل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم سيتراجع إلى 3,3%.

نُشرت بيانات التضخم الجديدة في أعقاب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في نيسان/أبريل.

ويُعزى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وانخفاض قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

تعليقا على بيانات التضخم، قالت وزيرة المال ريتشل ريفز إن “المهمة الأولى لحكومة حزب العمال هي توفير المزيد من المال للعاملين”.

من جانبها، قالت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية إن بقاء التضخم السنوي “أعلى بكثير” من هدف بنك إنكلترا البالغ 2% “أمرٌ مقلقٌ للغاية للأسر”.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4,25% في قرارٍ مرتقب الخميس.

بكب/ص ك/غ ر