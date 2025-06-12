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انخفاض غير مسبوق للصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة في نيسان/أبريل

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أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا الخميس أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير مسبوق في نيسان/أبريل، عقب دخول بعض الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز ماكوين، إن بريطانيا شهدت في نيسان/أبريل “أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة (…) عقب فرض رسوم جمركية أخيرا”. 

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن انخفاض الصادرات شمل معظم أنواع السلع، لكنه ذكر تحديدا السيارات والمعادن غير الحديدية.

وشهد نيسان/أبريل بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10% فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المملكة المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى ضرائب على السيارات بنسبة 25%.

وأُضيفت هذه الرسوم إلى رسوم جمركية دخلت حيز التنفيذ في الشهر السابق، وحُدّدت بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم. 

وأشار المكتب إلى أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2,35 مليار يورو) في نيسان/أبريل، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 1997.

وشهد نيسان/أبريل أيضا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0,3%، ما تخطى توقعات الاقتصاديين، وفقا لإحصاءات أصدرها المكتب بشكل منفصل الخميس. 

وتوصلت لندن إلى اتفاق تجاري مع واشنطن في مطلع أيار/مايو، يجنبها جزءا من الرسوم الجمركية. 

ولا تزال المفاوضات جارية بهدف دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لكنه سمح للندن بتجنب رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم إلى 50% مطلع هذا الشهر.

وشهدت تجارة السلع بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة توازنا في العام 2024، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة في نيسان/أبريل.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن لندن استوردت سلعا أميركية بقيمة 57,1 مليار جنيه استرليني العام الماضي، وصدّرت ما مجموعه 59,3 مليار جنيه استرليني.

ادو/س ح/الح

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