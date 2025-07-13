انطلاق الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب الاثنين

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تنطلق الاثنين فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 27 تموز/يوليو في مدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وتنظّم تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. ويعد المهرجان منصة تجمع المزارعين وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بشجرة النخيل وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف.

ويسلط هذا الحدث الضوء على أحدث الممارسات الزراعية، ويشجع الاستدامة في المجال الزراعي، ويدعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية.

م ل/