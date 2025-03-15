انطلاق مهمة ناسا لإعادة رائدين عالقين منذ أشهر في محطة الفضاء الدولية

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انطلقت مهمة مأهولة تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رائدي فضاء أميركيين عالقين في المحطة المدارية منذ تسعة أشهر.

فقد أقلع صاروخ “فالكون 9” تابع لشركة “سبايس إكس” المملوكة لإيلون ماسك بُعيد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (23,00 ت غ) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وعلى متنه أربعة رواد فضاء.

وكان من المقرر في البداية أن يتم الإقلاع الأربعاء، لكن العملية أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلة فنية في نظام الدعم الأرضي. وقالت ناسا إن فرقها أجرت عمليات تدقيق مذاك وأزالت “جيب الهواء” الذي من المحتمل أن يكون مسؤولا عن المشكلة.

وتهدف هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم “كرو 10” إلى إعادة بوتش ويلمور وسوني وليامز، رائدي الفضاء الأميركيين العالقين في محطة الفضاء الدولية منذ حزيران/يونيو الماضي، إلى الأرض.

ويمكن أن تبدأ رحلة العودة الأربعاء المقبل، بعد أيام قليلة من وصول الطاقم الجديد، على متن المركبة التابعة لـ”سبايس إكس” وليس عبر “ستارلاينر” التابعة لـ”بوينغ” التي حملتهما وواجهت أعطالا.

– تحول سياسي –

وكان رائدا الفضاء المخضرمان هذان قد انطلقا في مهمة مدتها أساسا ثمانية أيام، ولكن إقامتهما طالت بسبب مشكلات رُصدت في نظام الدفع الخاص بالمركبة.

ودفعت هذه الإخفاقات وكالة ناسا إلى اتخاذ قرار في الصيف بإرسال المركبة الفضائية المصنّعة من بوينغ فارغة وإعادة رائدي الفضاء إلى المحطة عبر مركبة تابعة لـ”سبايس إكس”.

وقد اتخذت هذه المهمة منحى سياسيا أخيرا مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ اتهم الأخير سلفه جو بايدن بـ”التخلي” عمدا عن رائدي الفضاء.

وأكد إيلون ماسك، الذي أصبح مستشارا مقربا من الجمهوريين، لترامب أنه كان بإمكانه إنقاذهما منذ وقت طويل، من دون أن يحدد الطريقة، حتى أنه ذهب إلى حد إهانة رائد فضاء اتهمه بالكذب.

-الأميركيون والروس-

يتكون الطاقم الجديد الذي غادر إلى محطة الفضاء الدولية الجمعة من رائدتي فضاء من وكالة ناسا، آن ماكلين ونيكول آيرز، ورائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف.

ورغم الحرب في أوكرانيا، واصلت الولايات المتحدة وروسيا تعاونهما في الفضاء في السنوات الأخيرة، من خلال إرسال رواد فضاء روس عبر مركبات “سبايس إكس” ورواد فضاء أميركيين عبر صواريخ “سويوز” الروسية خلال مهام تناوب الطواقم في محطة الفضاء الدولية.

وتندرج المهمة الجديدة في الإطار عينه. وسيكون المشاركون فيها مسؤولين عن إجراء تجارب علمية وتكنولوجية في المختبر المداري.

وبعد فترة تسليم وتسلّم تمتد أياما عدة بين الطاقمين، من المتوقع أن يعود بوتش ويلمور وسوني وليامز إلى الأرض برفقة الأميركي نيك هيغ والروسي ألكسندر غوربونوف من مهمة “كرو-9”.

وقالت ناسا إن هذه العودة قد لا تتم قبل الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن تهبط مركبة سبايس إكس قبالة سواحل فلوريدا باستخدام المظلات.

على الرغم من أن مدة وجودهما في الفضاء قد طالت، إلا أن بوتش ويلمور وسوني وليامز لم يتجاوزا بعد الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو.

وكان الأخير قد أمضى 371 يوما في محطة الفضاء الدولية عام 2023، بدلا من الأشهر الستة التي كان مخططا لها في البداية، بسبب تسرب سائل تبريد على متن المركبة الفضائية الروسية التي كان مقررا استخدامها في رحلة العودة.

شا/جك/رك