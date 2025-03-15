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انقطاع جديد واسع النطاق للتيار الكهربائي في كوبا

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شهدت كوبا ليل الجمعة انقطاعا عاما للتيار الكهربائي بسبب انهيار الشبكة الوطنية، حسبما أعلن مسؤولون، هو الرابع من نوعه خلال خمسة أشهر في الجزيرة التي تعاني أزمة اقتصادية.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم إنه “قرابة الساعة 20,15 ليل الجمعة (00,15 ت غ السبت)، تسبب عطل في خسارة كبيرة في التوليد بغرب كوبا، وبانهيار نظام الكهرباء الوطني”.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز على منصة إكس إنه “في مواجهة الانقطاع غير المتوقع لنظام الكهرباء الوطني، نعمل بلا كلل لإعادته في أسرع وقت”. 

وقبيل منتصف الليل أعلنت السلطات أن دوائر كهربائية مستقلة تقوم بتزويد قطاعات ذات أولوية مثل المستشفيات في بعض المحافظات بالطاقة.

وفي مشاهد باتت معتادة، غرقت شوارع هافانا بالعتمة ما دفع بالناس للاستعانة بأضواء الهواتف والمصابيح.

وقالت كارين غوتييريش (32 عاما) بائعة المثلجات في هافانا “الأمر مروع، تنتظرنا عطلة أسبوع معتمة”.

وأضيئت الأنوار في عدد قليل من الفنادق والشركات الخاصة المزودة مولدات كهربائية خاصة، وكذلك الخدمات الأساسية مثل المستشفيات.

وقالت أنجليكا كاريداد مارتينيز، وهي امرأة خمسينية من سكان مدينة كاماغوي بوسط البلاد، لوكالة فرانس برس إنها كانت على وشك تناول العشاء عندما انقطع التيار الكهربائي.

أضافت “لم أعد جائعة بعد الآن، فقد فقدتُ شهيتي فجأة. هذا الوضع لا يطاق، لا يمكن لأحد أن يعيش هكذا”.

بدوره قال أندريس لوبيز (76 عاما) من سكان مقاطعة هولغين إنه لم يكن يتوقع أن يتكرر انقطاع الكهرباء بهذه السرعة. وأضاف “الأمر يزعجني… لنر متى يعيدونها (الكهرباء)”.

وتأتي هذه الأعطال المزمنة في شبكة الكهرباء في ظل أزمة اقتصادية تعيشها الجزيرة ذات النظام الشيوعي، وتعدّ الأسوأ منذ 30 عاما، وأدت إلى نقص في الغذاء والدواء والوقود، فضلا عن ارتفاع في التضخم. 

– سباق نحو الطاقة الشمسية –

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم أن عطلا وقع الجمعة في محطة كهرباء فرعية في حي ديزميرو جنوب هافانا. 

وهذا أول انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في عام 2025، علما بأن السكان يواجهون انقطاعات شبه يومية تستمر أربع أو خمس ساعات في أجزاء كبيرة من العاصمة. وفي المقاطعات، يمكن أن يستمر انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميا.

وتعاني محطات الطاقة الحرارية الثماني في كوبا، والتي بدأ تشغيلها جميعها تقريبا في ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، من أعطال متكررة. 

وتُغذّى بواخر الطاقة التركية العائمة التي تُساعد في تعزيز الشبكة الوطنية الكوبية، بوقود مستورد باهظ الثمن غالبا ما يكون شحيحا. 

وبسبب نظام إنتاج الكهرباء القديم، شهدت الجزيرة البالغ عدد سكانها 9,7 ملايين نسمة ثلاثة انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي خلال الربع الأخير من عام 2024، استمر اثنان منها أياما عدة. 

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تسبب عطل في محطة غيتيراس، أكبر محطات الطاقة في كوبا، في انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة لأربعة أيام. 

وتعرضت نفس المحطة لعطل آخر أدى إلى توقف الشبكة في كانون الأول/ديسمبر. 

وقبل شهر تسبب الإعصار رافايل أيضا في انقطاع التيار عن كافة أنحاء البلاد. 

وتعزو القيادة الكوبية أسباب انقطاع الكهرباء للحظر التجاري الأميركي المستمر منذ ستة عقود، والذي تم تشديده خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021).

ولتعويض نقص الكهرباء تُسارع كوبا إلى إنشاء ما لا يقل عن 55 محطة للطاقة الشمسية بتكنولوجيا صينية بحلول نهاية هذا العام. 

وفقا للسلطات ستُولّد هذه المنشآت حوالي 1200 ميغاوات من الكهرباء، أي حوالي  12 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية الوطنية.

لب-جب-امج/جص-غد

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