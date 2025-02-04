انقطاع كامل للكهرباء في عدن وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية

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عدن (رويترز) – قالت المؤسسة العامة لكهرباء عدن يوم الثلاثاء أن المدينة الساحلية ستغرق في ظلام دامس نتيجة لانقطاع كامل للتيار الكهربائي في الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب نفاد آخر كمية من الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة الرئيسية.

وذكرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه رويترز أن “عدم وجود مركز أحمال رئيسي كمحطة الرئيس أو محطة المنصورة يحول دون الاستفادة من توليد المحطة الشمسية، ما يعني أن الشبكة ستتوقف بالكامل”.

وحذرت من أن هذا “سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية حيث ستتعطل المستشفيات والمرافق الصحية وتتوقف حقول المياه وتتعطل الأنشطة التجارية ما سيضاعف من معاناة المواطنين، الذين يتحملون أعباء هذه الأزمة وسط ظروف معيشية صعبة”.

هذه المرة الثانية التي تنقطع فيها منظومة الكهرباء في عدن وجنوب اليمن خلال أسبوع.

وقال سالم الوليدي مدير مؤسسة كهرباء عدن لرويترز إن انقطاع الكهرباء جاء “نتيجة توقف الإمداد بالنفط الخام المشغل للمحطة القادم من محافظة حضرموت النفطية بسبب رفض حلف القبائل المسلحة خروج أي قواطر محملة بالنفط من المحافظة، رغم مناشدة الأهالي ومؤسسة كهرباء عدن”.

وناشدت المؤسسة كل الجهات المعنية “بتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية والعمل على تأمين الوقود بشكل عاجل، للحيلولة دون استمرار هذه الأزمة”.

تتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية من عدن مقرا مؤقتا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 2014.

وتتفاقم أزمة الكهرباء فيما يواجه اليمنيون أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد تسببت في تآكل مدخراتهم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وضعف الأجور.