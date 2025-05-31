انكماش قطاع الصناعة الصيني في ايار/مايو رغم تعليق الحرب التجارية

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اظهرت بيانات رسمية السبت انكماش النشاط الصناعي في الصين في أيار/مايو للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من توصل بكين إلى هدنة مؤقتة في حربها التجارية الشرسة مع الولايات المتحدة.

اتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال أيار/مايو على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهمها الجمعة الصين بانتهاك الاتفاق.

سجلت الصين انكماشا في إنتاج المصانع خلال الشهر.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات – وهو مقياس رئيسي للإنتاج الصناعي – 49,5 نقطة، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

وكان المؤشر أعلى من 49 نقطة في نيسان/أبريل، لكن لم يصل إلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأكد تشاو تشينغهي الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء في بيان أن الناتج الاقتصادي الإجمالي للصين في ايار/مايو “استمر في التوسع”.

وأضاف أنه وفقا لبعض “الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة”، فإن طلبات التجارة الخارجية “استأنفت نشاطها بوتيرة متسارعة وتحسنت ظروف الاستيراد والتصدير”.

وسجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يقيس النشاط في قطاع الخدمات 50,3 نقطة بانخفاض عن 50,4 نقطة في نيسان/أبريل.

يسعى القادة الصينيون إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 5%، وهو هدف يعتبره العديد من الاقتصاديين طموحا في ظل ضعف الاستهلاك المحلي.

ميا/شي/ص ك