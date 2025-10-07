بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان في أول جولة خارجية

مدينة الفاتيكان (رويترز) – أعلن الفاتيكان يوم الثلاثاء أن البابا ليو سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر تشرين الثاني، في أول جولة خارجية يقوم بها البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص حول العالم.

وسيزور ليو، وهو أول بابا من الولايات المتحدة، تركيا من 27 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يتوجه إلى لبنان في الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر كانون الأول، حيث من المتوقع أن يتحدث عن معاناة المسيحيين في الشرق الأوسط ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة.

