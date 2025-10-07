The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان في أول جولة خارجية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

مدينة الفاتيكان (رويترز) – أعلن الفاتيكان يوم الثلاثاء أن البابا ليو سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر تشرين الثاني، في أول جولة خارجية يقوم بها البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص حول العالم.

وسيزور ليو، وهو أول بابا من الولايات المتحدة، تركيا من 27 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يتوجه إلى لبنان في الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر كانون الأول، حيث من المتوقع أن يتحدث عن معاناة المسيحيين في الشرق الأوسط ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية