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باكستان: قائد الجيش ناقش مع ترامب في واشنطن التجارة والتوتر بين إسرائيل وإيران

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كراتشي (رويترز) – قال الجيش الباكستاني يوم الخميس إن قائد الجيش عاصم منير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدا مناقشات حول التجارة والتنمية الاقتصادية والعملات المشفرة خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وقال الجيش في بيان “عبر الرئيس ترامب عن اهتمامه الشديد بإقامة شراكة تجارية تعود بالنفع المتبادل مع باكستان على أساس التقارب الاستراتيجي طويل الأمد والمصالح المشتركة”.

وأضاف البيان أن منير وترامب تبادلا أيضا وجهات النظر حول التوتر بين إسرائيل وإيران.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية