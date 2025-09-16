بدء اجتماع مهم للاحتياطي الفدرالي مع تعيين مستشار ترامب في مجلس حكامه

بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي اجتماعا مهما للبحث في معدلات الفائدة الثلاثاء بعد ساعات على تثبيت مرشّح الرئيس دونالد ترامب في مجلس حكامه، بينما طعنت مسؤولة أخرى رفيعة المستوى في المصرف المركزي بقرار إطاحتها من قبل الرئيس.

وجاء في بيان للاحتياطي الفدرالي أن ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي لترامب، “أدى القسم كعضو في مجلس حكام نظام الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء”، في وقت بدأت “لجنة السوق المفتوحة الفدرالية” اجتماعا لمدة يومين لتحديد أسعار الفائدة.

أتى تثبيت ميران بعدما فاز بفارق ضئيل أثناء تصويت مجلس الشيوخ ليل الاثنين لتولي المنصب ليصبح بذلك أحد الأعضاء الـ12 الذين يصوّتون ضمن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية.

ويرجّح أن يقرر المصرف أول خفض لمعدل الفائدة للعام 2025 في ختام اجتماعه في وقت يسعى صانعو السياسات لدعم سوق التوظيف المتدهورة.

لكن تسود مخاوف حيال التأثير السياسي على استقلالية المصرف لا سيما وأن ترامب كثّف ضغوطه هذا العام على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لخفض المعدلات.

ويأتي تنصيب ميران في وقت يسعى ترامب للإطاحة بليزا كوك، وهي أيضا ضمن مجلس حكام المصرف، على خلفية اتهامها بالإدلاء بإفادات كاذبة بشأن عقود رهن عقاري باسمها.

