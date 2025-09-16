The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بدء اجتماع مهم للاحتياطي الفدرالي مع تعيين مستشار ترامب في مجلس حكامه

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي اجتماعا مهما للبحث في معدلات الفائدة الثلاثاء بعد ساعات على تثبيت مرشّح الرئيس دونالد ترامب في مجلس حكامه، بينما طعنت مسؤولة أخرى رفيعة المستوى في المصرف المركزي بقرار إطاحتها من قبل الرئيس.

وجاء في بيان للاحتياطي الفدرالي أن ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي لترامب، “أدى القسم كعضو في مجلس حكام نظام الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء”، في وقت بدأت “لجنة السوق المفتوحة الفدرالية” اجتماعا لمدة يومين لتحديد أسعار الفائدة.

أتى تثبيت ميران بعدما فاز بفارق ضئيل أثناء تصويت مجلس الشيوخ ليل الاثنين لتولي المنصب ليصبح بذلك أحد الأعضاء الـ12 الذين يصوّتون ضمن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية.

ويرجّح أن يقرر المصرف أول خفض لمعدل الفائدة للعام 2025 في ختام اجتماعه في وقت يسعى صانعو السياسات لدعم سوق التوظيف المتدهورة.

لكن تسود مخاوف حيال التأثير السياسي على استقلالية المصرف لا سيما وأن ترامب كثّف ضغوطه هذا العام على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لخفض المعدلات.

ويأتي تنصيب ميران في وقت يسعى ترامب للإطاحة بليزا كوك، وهي أيضا ضمن مجلس حكام المصرف، على خلفية اتهامها بالإدلاء بإفادات كاذبة بشأن عقود رهن عقاري باسمها. 

بيس/لين/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية