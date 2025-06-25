برلمان إيران يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

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دبي (رويترز) – ذكر موقع نور نيوز الإخباري التابع للدولة في إيران أن البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حرب جوية مع إسرائيل التي قالت إنها تريد منع إيران، التي تناصبها العداء منذ سنوات، من تطوير سلاح نووي.

ويشير موقع نور نيوز إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستسرع برنامجها النووي المدني.

وتنفي طهران سعيها لحيازة أسلحة نووية وتقول إن القرار، الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر ويقول إن إيران خالفت التزاماتها بمنع الانتشار النووي، مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس البرلمان قوله إن الوكالة “التي لم تدن حتى شكليا الهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس”.

وأضاف “لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع”.

ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون وصرح المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي بأن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.

وتتصاعد دعوات تطالب الحكومة الإيرانية بالحد من التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على مواقعها النووية والقصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد القطرية يوم الثلاثاء “أعتقد أن نظرتنا لبرنامجنا النووي ونظام حظر الانتشار ستشهد تغييرات لكن من غير الممكن تحديد الاتجاه”.