بروكسل وواشنطن تواصلان المفاوضات حول الرسوم الجمركية

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يواصل مفاوضون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاثنين المفاوضات حول الرسوم التجارية، على ما ذكرت المفوضية الأوروبية، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو إن المفوض التجاري للتكتل ماروش شيفتشوفيتش سيجري اتصالا هاتفيا مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.

بعد تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، تراجع ترامب عن قراره الأحد بعد “مكالمة ودية للغاية” مع فون دير لايين.

وأعلن الرئيس الأميركي تمديد تعليق هذه الرسوم حتى 9 تموز/يوليو.

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها أجرت “مكالمة جيدة” مع الرئيس الأميركي، وأن “أوروبا مستعدة لدفع المفاوضات قدما بسرعة وعلى نحو حاسم”.

وقالت الناطقة باسم المفوضية للصحافيين في بروكسل “إنه لأمر إيجابي أن نرى التزاما على مستوى الرؤساء، ومن جانبنا قلنا دائما إننا مستعدون لإبرام اتفاق”.

ومن هانوي حيث يقوم بزيارة دولة، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن ارتياحه بشأن المحادثات.

وقال إن “المحادثات تتقدم بشكل جيد. جرى اتصال جيد بين الرئيس ترامب والرئيسة فون دير لايين، وآمل أن نتمكن من مواصلة هذا المسار الذي من شأنه أن يعيدنا إلى أدنى نسبة ممكنة من الرسوم الجمركية”.

خلال الأشهر الأخيرة، فرض ترامب ثلاث مرات رسوما جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، باشرها بوضع 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات وتبعتها 20% على جميع المنتجات الأوروبية الأخرى قبل ان يتم تعليقها بانتظار نتيجة المفاوضات، لكن نسبة 10% لا تزال سارية.

راز/ريم/ص ك