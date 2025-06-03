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بريطانيا “قلقة” على صحة والدة علاء عبد الفتاح بسبب إضرابها عن الطعام

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لندن (رويترز) – قالت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء إنها “قلقة للغاية” إزاء صحة ليلى سويف والدة المعارض المصري المسجون علاء عبد الفتاح الحاصل على الجنسية البريطانية بعد نقلها إلى المستشفى مع استمرار إضرابها عن الطعام.

ونُقلت سويف (69 عاما)، أستاذة الرياضيات التي تنتمي لعائلة من النشطاء والمثقفين البارزين، إلى مستشفى في لندن الأسبوع الماضي، وقالت إنها مستعدة للموت من أجل المساعدة في إطلاق سراح ابنها من السجن.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة البريطانية قلقة على صحة سويف وتواصل حث الحكومة المصرية على الإفراج عن ابنها.

وقال المتحدث باسم ستارمر للصحفيين “نحن قلقون للغاية بشأن نقل ليلى إلى المستشفى ونبقى على اتصال دائم مع عائلتها بشأن سلامتها”.

لم ترد السفارة المصرية في لندن بعد على طلب للتعليق.

وقضت محكمة مصرية بسجن عبد الفتاح خمس سنوات في 2021 بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حكم جاء بعد سجنه عدة مرات قبل ثورة 2011 وبعدها. وبرز عبد الفتاح، وهو مطور برمجيات ومدون، كناشط خلال تلك الثورة.

وقال المتحدث باسم ستارمر إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تحدث إلى نظيره المصري يوم الأحد وحثه على إطلاق سراح عبد الفتاح.

وأضاف “الحكومة ملتزمة تماما بالإفراج عن علاء عبد الفتاح. والتواصل مستمر مع الحكومة المصرية على أعلى المستويات”.

وجاء الحكم بسجن عبد الفتاح بتهمة نشر أخبار كاذبة لمشاركته منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة سجين. وعادة ما توجه تلك التهمة إلى منتقدي الحكومة والمعارضين الذين يكتبون منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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