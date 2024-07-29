بريطانيا ترحب بدعوة الحكومة اللبنانية لعدم التصعيد

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لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عقب اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بريطانيا ترحب بدعوة حكومة لبنان لوقف كل أشكال العنف، وذلك بعد هجوم على هضبة الجولان حمّلت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المسؤولية عنه.

وكتب لامي على منصة إكس يوم الاثنين “تحدثت إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم للتعبير عن قلقي إزاء تصاعد التوتر، ورحبت ببيان حكومة لبنان الذي حث على وقف جميع أشكال العنف”.

وأضاف “اتفقنا على أن توسيع الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أحد”.