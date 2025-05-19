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بريطانيا تستدعي سفير طهران بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين

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لندن (رويترز) – أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين استدعاء السفير الإيراني علي موسوي بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في البلاد بموجب قانون الأمن القومي البريطاني.

ومثل الإيرانيون الثلاثة، المتهمون بالتخطيط لأعمال عنف، أمام محكمة في لندن يوم السبت بعد تحقيق واسع النطاق أجرته الشرطة البريطانية في إطار مكافحة الإرهاب.

وقالت لندن في بيان “حكومة المملكة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها”.

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