بريطانيا تسحب مؤقتا أفراد عائلات موظفي سفارتها وقنصليتها في إسرائيل

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الأربعاء إنها ستسحب مؤقتا أفراد عائلات الموظفين في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل نظرا للمخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراع بين إيران وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في توجيهات السفر إلى إسرائيل “أفراد أسر الموظفين في السفارة البريطانية في تل أبيب والقنصلية البريطانية في القدس سيتم سحبهم مؤقتا في إجراء احترازي”.

وأضافت “السفارة والقنصلية ستواصلان العمل الضروري بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين”.