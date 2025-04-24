بكين تنفي وجود أي محادثات تجارية مع واشنطن

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نفت بكين الخميس وجود أي محادثات تجارية حالية مع واشنطن، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على الصين.

تدور معركة تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أثارها فرض ترامب رسوما جمركية جديدة على المنتجات الصينية وصلت نسبتها إلى 145 في المئة على العديد من السلع.

ردّت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 125 في المئة على الواردات من الولايات المتحدة.

وأحدثت حرب الرسوم التي يقول ترامب إنها للرد على الممارسات التجارية غير المنصفة وبهدف إعادة إحياء قوة التصنيع الأميركية، هزّة في الأسواق وفاقمت المخاوف من حدوث ركود عالمي.

ونفت بكين ما أعلنه ترامب عن أن المفاوضات تجري يوميا.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في مؤتمر صحافي “بصفتنا السلطة المكلفة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية، نود أن نشير إلى أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات تجارية جارية بين الصين والولايات المتحدة”.

وأضاف “أي تأكيدات بشأن تحقيق تقدم في المحادثات الصينية الأميركية هي مجرد تكهنات ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة”.

وتابع “تحض الصين الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة وإظهار الصدق اللازم من أجل المحادثات والعودة إلى المسار الصحيح القائم على الحوار والتشاور المتكافئ”.

أفاد ترامب الصحافيين الأربعاء بأن الولايات المتحدة ستتوصل إلى “اتفاق منصف مع الصين”، مضيفا لدى سؤاله عمّا إذا كانت وانشطن تتحاور مع بكين بأن “كل شيء نشط”.

وردّا على سؤال بشأن إن كانت هناك اتصالات أميركية مباشرة مع الصين بشأن التجارة، قال ترامب “كل يوم”.

ردّت الخارجية الصينية على هذه التصريحات الخميس أيضا، مشيرة إلى أن التقارير عن وجود مفاوضات جارية “كاذبة”.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوه جياكون في مؤتمر صحافي يومي “على حد علمي، لم تجر أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن مسألة الرسوم الجمركية، ناهيك عن التوصل إلى أي اتفاق”.

– “مخاطر سلبية” –

يتزامن النفي الصيني لوجود أي مفاوضات مع التصريحات الصادرة الأربعاء عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي أفاد الصحافيين بأن البلدين لم يناقشا “بعد” الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية.

وقال خلال مناسبة أقيمت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن “أعتقد بأن الطرفين ينتظران التحاور معا”.

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا الأسبوع، مشيرا إلى توقعات اقتصادية تزداد ضبابيتها وتهيمن عليها “المخاطر السلبية المحتملة”.

كما خفّض بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى أربعة في المئة، أي أقل من هدف بكين الرسمي البالغ نحو خمسة في المئة.

بلغت صادرات الصين العام الماضي معدلات قياسية في ارتفاعها، لكن الخبراء يشيرون إلى أن الاضطرابات القوية التي تشهدها التجارة العالمية والناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية قد تجبر بكين على الاعتماد على مصادر نشاط أخرى لتحقيق أهدافها.

بفك/لين/ح س