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بلدة عربية في إسرائيل تبكي لمقتل 4 أقارب بصاروخ إيراني

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من ألكسندر كورنويل

طمرة (إسرائيل) (رويترز) – عندما علا صوت إنذار عبر الهاتف مساء السبت للتحذير من صواريخ إيرانية في طريقها نحو مدينة طمرة بشمال إسرائيل، اتصل نضال أبو الهيجا بأخته ليطلب منها هي وبناتها الاحتماء بملاذ آمن لكنه لم يتلق أي رد.

وبعد الإنذار، هرع إلى المنطقة التي تسكنها. كان الشارع مليئا بالناس ومليئا بالحطام.

قال أبو الهيجا، مُتحدثا إلى رويترز بعد أربعة أيام من الهجوم “كنت أسأل الناس عما حدث، فقال لي أحدهم: يا نضال! لم يكن يعرف ماذا يقول. ثم قال الآخر، إنه منزل أختك”.

تعرض المنزل لإصابة مباشرة. انهار جزء من السقف، ودمر الطابق العلوي. تحطمت النوافذ والجدران، وتساقطت الأنقاض على جوانب المنزل.

قال أبو الهيجا “ظلام، غبار، رائحة قنبلة، شيء لا أريد أن أتذكره”.

وأضاف “كنت ذاهبا إلى هناك أنادي ‘نورا! نورا! شذا! حلا!‘ ثم للأسف رأيتها قادمة، والناس يمسكون بها، وهي دون نفس”.

قُتلت منار أبو الهيجا خطيب (45 عاما)، المعروفة في عائلتها باسم نورا، وابنتاها شذا (20 عاما) وحلا (13 عاما) إلى جانب شقيقة زوجها، منار دياب خطيب (41 عاما).

لم ينج سوى رجا خطيب، زوج نورا، وابنتهما الثالثة رزان.

كان القتلى من بين من لاقوا حتفهم في الصراع مع إيران منذ أن شنت إسرائيل هجمات جوية وصاروخية عليها قبل أسبوع، والتي قضت على أعلى قيادات الجيش الإيراني، وألحقت أضرارا بالقدرات النووية، وأدت إلى مقتل مئات الإيرانيين.

وردت إيران بمئات الصواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية