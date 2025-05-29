بن آند جيريز التابعة ليونيليفر تصف الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية”

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نيويورك (رويترز) – وصف مجلس إدارة شركة بن آند جيريز المستقل الصراع الدائر في غزة بأنه إبادة جماعية، مما يمهد الطريق أمام شركة صناعة الآيس كريم لمعركة أخرى مع شركتها الأم يونيليفر التي مقرها لندن.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه رويترز “تؤمن بن آند جيريز بحقوق الإنسان وتدعو للسلام، وننضم إلى كل من يندد بالإبادة الجماعية في غزة حول العالم”.

وأضاف “نقف إلى جانب كل من يرفع صوته ضد الإبادة الجماعية في غزة، سواء من يوقعون على العرائض ومن يتظاهرون في الشوارع وصولا إلى أولئك الذين يواجهون خطر الاعتقال”.