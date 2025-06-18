بوتين: لا أريد حتى مناقشة احتمال اغتيال خامنئي

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سان بطرسبرج (رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه “لا يرغب حتى في مناقشة” احتمال اغتيال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على يد إسرائيل أو الولايات المتحدة.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال اجتماع مع كبار المحررين من مختلف المؤسسات الإعلامية على هامش منتدى اقتصادي.

وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا مستعدة لتزويد إيران بأسلحة حديثة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية، قال بوتين إن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع طهران في يناير كانون الثاني لم تتضمن تعاونا عسكريا.