بوتين مستعد للمساعدة في حل مسألة البرنامج النووي الإيراني (الكرملين)

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده “للمساعدة في حل” الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بحسب ما أفاد الكرملين الخميس.

وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “نقيم شراكة وثيقة مع طهران. وقال الرئيس بوتين إنه مستعد لاستغلال هذه الشراكة للمساعدة في حل مسألة النووي الإيراني”.

وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع بوتين الأربعاء بأن الأخير عرض “المشاركة” في المباحثات بشأن برنامج طهران النووي بينما اتّهم ترامب إيران بـ”المماطلة” في الرد على عرض واشنطن التوصل إلى اتفاق.

وأجرت واشنطن وطهران خمس جولات مباحثات منذ نيسان/أبريل للتوصل إلى اتفاق جديد يحل مكان ذاك المبرم عام 2015 والذي أعلن ترامب انسحاب بلاده منه خلال ولايته الأولى عام 2018.

وقال ترامب الاثنين إن إدارته لن تسمح بـ”أي” تخصيب لليورانيوم رغم إصرار إيران على حقها في هذا الصدد بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آيه الله علي خامنئي في وقت سابق الأربعاء إلى أن مقترح واشنطن يتعارض مع مصالح طهران الوطنية.

وعززت روسيا وإيران علاقاتهما العسكرية في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفت الكرملين في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن لطهران “الحق” في إدارة برنامج نووي سلمي للطاقة.

بور/لين/الح