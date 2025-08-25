The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بورشه تتخلى عن إنتاج بطارياتها الخاصة لسياراتها الكهربائية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت شركة بورشه الألمانية لتصنيع السيارات الرياضية الاثنين قرارها بوقف إنتاج بطارياتها الخاصة لسياراتها الكهربائية، ما يُمثل ضربة جديدة للجهود الأوروبية في قطاع السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلوم في بيان “ستتوقف بورشه عن إنتاج خلايا البطاريات الخاصة بها نظرا لقلة الإنتاج وتكاليفه الضخمة”.

يُبرز هذا القرار الصعوبات التي تواجهها الشركات الأوروبية في منافسة عمالقة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية مثل “سي ايه تي ال” CATL.

وأكد بلوم أنه “مع ذلك، ستحتفظ المركبات الكهربائية بموقعها المحوري في صناعتنا للسيارات الرياضية في المستقبل”.

وأفاد ممثل نقابة “اي جي ميتال” IG Metall الأسبوع الماضي أن هذا الوقف سيؤدي إلى تسريح 200 موظف من أصل 286 في مصنع “سيلفورس” التابع لشركة بورشه والمتخصص في تطوير بطاريات ليثيوم أيون عالية الأداء وإنتاجها.

وأعلنت بورشه في بيان الاثنين أن بعض هؤلاء الموظفين سيتمكنون من العثور على وظائف في “باوركو” PowerCO، فرع البطاريات التابع للشركة الأم.

ستركز شركة “سيلفورس” حاليا على أبحاث خلايا البطاريات وتطويرها.

أتى قرار بورشه بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاق موقع “سيلفورس” التجريبي في كيرشنتيلنسفورت قرب شتوتغارت (جنوب غرب)، والذي حصل على 60 مليون يورو كمساعدات حكومية، وفق صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية اليومية.

كان من المتوقع في البداية أن يحقق المصنع إنتاجا سنويا يعادل 1 غيغاواط/ساعة، وهي سعة تخزين كافية لتشغيل 10 آلاف سيارة سنويا.

أتت هذه الانتكاسة لبورشه في وقت عصيب لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية الأوروبية. فقد أعلنت مجموعة “نورثفولت” السويدية، أبرز مُصنّع لهذه البطاريات في أوروبا، إفلاسها في آذار/مارس، واستحوذت منافستها الأميركية “لايتن” Lyten على معظم أصولها.

ليب/جك/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية