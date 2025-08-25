بورشه تتخلى عن إنتاج بطارياتها الخاصة لسياراتها الكهربائية

أعلنت شركة بورشه الألمانية لتصنيع السيارات الرياضية الاثنين قرارها بوقف إنتاج بطارياتها الخاصة لسياراتها الكهربائية، ما يُمثل ضربة جديدة للجهود الأوروبية في قطاع السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلوم في بيان “ستتوقف بورشه عن إنتاج خلايا البطاريات الخاصة بها نظرا لقلة الإنتاج وتكاليفه الضخمة”.

يُبرز هذا القرار الصعوبات التي تواجهها الشركات الأوروبية في منافسة عمالقة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية مثل “سي ايه تي ال” CATL.

وأكد بلوم أنه “مع ذلك، ستحتفظ المركبات الكهربائية بموقعها المحوري في صناعتنا للسيارات الرياضية في المستقبل”.

وأفاد ممثل نقابة “اي جي ميتال” IG Metall الأسبوع الماضي أن هذا الوقف سيؤدي إلى تسريح 200 موظف من أصل 286 في مصنع “سيلفورس” التابع لشركة بورشه والمتخصص في تطوير بطاريات ليثيوم أيون عالية الأداء وإنتاجها.

وأعلنت بورشه في بيان الاثنين أن بعض هؤلاء الموظفين سيتمكنون من العثور على وظائف في “باوركو” PowerCO، فرع البطاريات التابع للشركة الأم.

ستركز شركة “سيلفورس” حاليا على أبحاث خلايا البطاريات وتطويرها.

أتى قرار بورشه بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاق موقع “سيلفورس” التجريبي في كيرشنتيلنسفورت قرب شتوتغارت (جنوب غرب)، والذي حصل على 60 مليون يورو كمساعدات حكومية، وفق صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية اليومية.

كان من المتوقع في البداية أن يحقق المصنع إنتاجا سنويا يعادل 1 غيغاواط/ساعة، وهي سعة تخزين كافية لتشغيل 10 آلاف سيارة سنويا.

أتت هذه الانتكاسة لبورشه في وقت عصيب لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية الأوروبية. فقد أعلنت مجموعة “نورثفولت” السويدية، أبرز مُصنّع لهذه البطاريات في أوروبا، إفلاسها في آذار/مارس، واستحوذت منافستها الأميركية “لايتن” Lyten على معظم أصولها.

