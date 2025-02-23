بيان:‭ ‬البيت الأبيض يدعم قرار إسرائيل بتأجيل الإفراج عن 600 سجين فلسطيني

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إنه يؤيد قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح 600 سجين فلسطيني مشيرا إلى “المعاملة الوحشية” التي يتعرض لها الرهائن الإسرائيليون من حماس.

وجاء في بيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بريان هيوز إن تأجيل إطلاق سراح السجناء هو “رد مناسب” على معاملة الحركة الفلسطينية المسلحة للرهائن.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لدعم إسرائيل في “أي مسار تختاره فيما يتعلق بحماس”.