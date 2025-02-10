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بيان: حماس ترجئ تسليم الدفعة الجديدة من الرهائن المقرر السبت حتى إشعار آخر

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(رويترز) – قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس ) في منشور على تيليجرام اليوم الاثنين إن الحركة ستؤجل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين كان مقررا يوم السبت.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح للحركة “راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.

وأضاف “وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 فبراير (شباط) حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.

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