مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بيان: مصر تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أدانت مصر الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على سوريا يوم الثلاثاء قائلة إنها تمثل “تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية واستقلال ووحدة أراضيها”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأربعاء “تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة إمعانا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرارا على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة”.

وأضاف البيان “تطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي”.

قال مصدران يوم الثلاثاء إن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري السابق في محافظة حمص كما قالت دمشق إن ضربات جوية أدت لمقتل شخصين على الأقل وإصابة 19 آخرين في محيط محافظة درعا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية