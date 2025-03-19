بيان: مصر تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

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(رويترز) – أدانت مصر الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على سوريا يوم الثلاثاء قائلة إنها تمثل “تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية واستقلال ووحدة أراضيها”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأربعاء “تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة إمعانا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرارا على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة”.

وأضاف البيان “تطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي”.

قال مصدران يوم الثلاثاء إن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري السابق في محافظة حمص كما قالت دمشق إن ضربات جوية أدت لمقتل شخصين على الأقل وإصابة 19 آخرين في محيط محافظة درعا.