بيان: مقتل فلسطينيين في اشتباكات بين أجهزة الأمن ومسلحين في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية يوم الثلاثاء إن فلسطينيين قتلا في اشتباكات مع مسلحين في الضفة الغربية في واقعتين منفصلتين.

وأضاف أنور رجب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في بيان “أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين على القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من الخارجين على القانون، ما شكل تهديدا حقيقيا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة”.

وتابع قائلا “أمام هذا الخطر المباشر، اضطرت القوة الأمنية إلى الرد على مصدر النيران، وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين لاحقا أنه أحد رموز حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وقد فارق الحياة متأثرا بإصابته”.

وأوضح أنه خلال مداهمة قوات الأمن للحي الشرقي في مدينة جنين جرى اشتباك مع عدد من المسحلين.

وقال “خلال تبادل إطلاق النار أصيب المواطن فيصل خليل سباعية (65 عاما) في الرأس برصاص الخارج على القانون أثناء تواجده في المنطقة، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث أعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بإصابته، كما أصيبت في المكان نفسه طفلة بشظية بالرجل حيث أعلن أن وضعها جيد ومستقر ولا خطورة عليها”.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمقتل المواطنين وقالت في بيان لها “إن هذه اللامبالاة والتمادي الفج في سفك الدم الفلسطيني على يد من يُفترض بهم حمايته، لا يمكن أن يفهم إلا بأنه استهتار صارخ بكافة المعايير الأخلاقية والإنسانية لدى قادة وعناصر هذه الأجهزة” .

ودعت الحركة “إلى التحقيق الفوري والعادل في كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة على يد أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وإلى ضرورة الإسراع في محاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم بمختلف مستوياتهم”.