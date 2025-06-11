بيان: مقتل فلسطيني مبتور اليدين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها تبلغت “باستشهاد المواطن رايق بشارات (47 عاما) في بلدة طمون”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته “تمكنت من القضاء على رأس الشبكة الإرهابية في المنطقة الذي كان متورطا في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الأمن الإسرائيلية والمدنيين الاسرائيليين”.

وأضاف الجيش في بيان له أنه قبض على اثنين آخرين خلال العملية العسكرية في طمون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير إن بشارات “أمضى ما مجموعه أكثر من تسع سنوات داخل سجون الاحتلال، حيث بُترت يداه عام 2002”.

وأضافت المؤسستان في بيان مشترك “استشهدت زوجته وأصيب نجله، وتعرض للمطاردة واعتقل عام 2003، وأفرج عنه عام 2011، وأعيد اعتقاله في عام 2019 لمدة شهرين، ولاحقا اعتقل في عام 2021 خاض خلاله إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 53 يوما رفضا لاعتقاله الإداري”.

وجاء في البيان المشترك “أن الاحتلال لم يتوقف يوما عن استهداف الأسرى سواء من تحرروا في صفقات تبادل، أو من أمضوا سنوات وأفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم في غزة والضفة”.

وأضاف البيان “تمثل هذا الاستهداف عبر عمليات الاغتيال، والإعدام، وكذلك عبر عمليات الاعتقال المتكررة؛ فنسبة كبيرة ممن استهدفوا خلال حملات الاعتقال كانوا من الأسرى المحررين الذي أمضوا سنوات في سجون الاحتلال”.