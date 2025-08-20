بيونغ يانغ تتهم سيول بازدواجية التعامل

اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأربعاء، سيول بالنفاق، منتقدةالتدريبات العسكرية التي تجريها الأخيرة مع واشنطن بينما تحاول التواصل دبلوماسيا مع بيونغ يانغ.

وقالت كيم يو جونغ إنّ “المناورات العسكرية المشتركة الأخيرة لكوريا الجنوبية والتي أُجريت مجددا تحت ستار بادرات مصالحة، تقوم على دراسة خطة عملياتية جديدة تهدف إلى القضاء السريع على قدراتنا النووية والصاروخية البالستية”.

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أنّ هذه التدريبات تكشف أيضا نية سيول توسيع “الهجمات إلى أراضي جمهوريتنا”.

وتابعت “هذا هو الجزء الذي يعكس بوضوح الطبيعة المزدوجة لسلطات سيول”، في إشارة إلى الرئيس لي جاي ميونغ وإدارته.

وتعهّد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد “احترام” النظام السياسي في كوريا الشمالية وبناء “ثقة بين الجيشين”، مع الالتزام بالسعي إلى الحوار بدون شروط مسبقة، الأمر الذي يشكل تغيرا عن سياسة سلفه يون سوك يول.

وفي الأثناء، أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الإثنين، مناورات عسكرية مشتركة بهدف الاستعداد لتهديدات محتملة من الشمال.

ووصف لي هذه المناورات بأنّها “دفاعية” بحتة، مشيرا إلى أنّها “لا تهدف إلى زيادة التوترات”.

ولطالما أعربت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء مثل هذه التدريبات بين واشنطن وسيول، واصفة إياها بأنها تمارين على غزو محتمل.

