The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بيونغ يانغ تتهم سيول بازدواجية التعامل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأربعاء، سيول بالنفاق، منتقدةالتدريبات العسكرية التي تجريها الأخيرة مع واشنطن بينما تحاول التواصل دبلوماسيا مع بيونغ يانغ.

وقالت كيم يو جونغ إنّ “المناورات العسكرية المشتركة الأخيرة لكوريا الجنوبية والتي أُجريت مجددا تحت ستار بادرات مصالحة، تقوم على دراسة خطة عملياتية جديدة تهدف إلى القضاء السريع على قدراتنا النووية والصاروخية البالستية”.

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أنّ هذه التدريبات تكشف أيضا نية سيول توسيع “الهجمات إلى أراضي جمهوريتنا”.

وتابعت “هذا هو الجزء الذي يعكس بوضوح الطبيعة المزدوجة لسلطات سيول”، في إشارة إلى الرئيس لي جاي ميونغ وإدارته.

وتعهّد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد “احترام” النظام السياسي في كوريا الشمالية وبناء “ثقة بين الجيشين”، مع الالتزام بالسعي إلى الحوار بدون شروط مسبقة، الأمر الذي يشكل تغيرا عن سياسة سلفه يون سوك يول.

وفي الأثناء، أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الإثنين، مناورات عسكرية مشتركة بهدف الاستعداد لتهديدات محتملة من الشمال.

ووصف لي هذه المناورات بأنّها “دفاعية” بحتة، مشيرا إلى أنّها “لا تهدف إلى زيادة التوترات”. 

ولطالما أعربت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء مثل هذه التدريبات بين واشنطن وسيول، واصفة إياها بأنها تمارين على غزو محتمل.

سلب/ناش/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية