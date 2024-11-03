” الميني غولف” … قصّة النشأة والانتشار

سرعان ما حازت لعبة الميني غولف على إعجاب الجماهير. ويمكن تفسير هذه الشعبية من خلال اعتماد معايير موحدة للملاعب منذ عام 1954 فصاعداً. Musée national suisse / ASL

ليست لعبة الميني غولف وليدة القرن العشرين. لقد قطعت هذه الرياضة في الواقع، شوطاً كبيرا حتّى تصبح على ما هي عليه اليوم. طريق تقاطع مع مسار المهندس المعماري بول بونيه، أصيل جنيف.

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مع منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1860، اقتصرت رياضة الغولف على النخبة من الرجال، لأنّ التعامل مع مضرب الغولف أمر لا يليق بالنساء رابط خارجي، في الأعراف السائدة آنذاك.

وينطبق الأمر نفسه على العديد من الرياضات الأخرى. فقد تأثّرت مجموعة من الشابات في مدينة سانت أندروز الأسكتلندية، لعدم قدرتهنّ على لعب كرة الريشة أو الكريكيت. ولم يثر اهتمامهنّ غير الغولف، ولا شيء غيره. ففكّر توم موريس العجوز، مدير نادي الغولف في البلدة، في بناء ملعب صغير من تسع حفر، بعيدًا عن أعين المتطفلين.

ورغم بعد التضاريس عن المستوى المطلوب، إذ يتقاطع ملعب الغولف مع طريق يفيض بانتظام، ويُستخدم في الصيد المحلي للوصول إلى البحر القريب، فقد مثّل خطوة أولى بلا شك.

بعض لاعبات الغولف تحت أنظار العجوز توم موريس (الثاني من اليسار) في سانت أندروز، 1894. Wikimedia

يتمتّع توم موريس العجوز (1821 – 1908)، أحد أوائل لاعبي الغولف المحترفين في التاريخ، وبطل حقيقي دون منازع، بموهبة لا مثيل لها. ولقد شرع في تطوير هذه الرياضة، فافتتح ملاعب غولف جديدة، وصمّم مضارب (تُعرف باسم مضارب الغولف) وكرات الغولف، وغطّى الملاعب الخضراء بالرمال لحسن التصويب. وتأسّس أوّل نادي غولف للسيدات في سانت أندروز عام 1867، وبرعاية لاعب الغولف المحترم، والمثير للإعجاب.

+ المقال الأصلي على مدونة المتحف الوطني السويسريرابط خارجي

وتجدر الإشارة، بالعودة إلى فكرة ملعب الغولف المصغر، الذي كان يشق طريقه أيضاً خارج المدينة الأسكتلندية الصغيرة، إلى أن الملاعب ذات الـ18 حفرة عادةً ما تشغل مساحة تتراوح بين 50 و90 هكتاراً، بينما يمكن أن تغطي الملاعب ذات الـ9 حفر مساحة لا تتجاوز 5 هكتارات.

لكن تختلف مسألة المساحة عن التكلفة المالية، إذ تعود طبيعة هذه الرياضة النخبويّة في الأصل، في نسبة كبيرة منها، إلى ارتفاع تكلفة العناية بهذه الملاعب.

توم موريس العجوز في الميدان، حوالي عام 1905. Wikimedia

وازداد الإقبال على ممارسة هذا التخصص الرياضي الجديد رغم كلّ العقبات، حتّى من الفئات ذات الدخل المنخفض، والمكانة الاجتماعية المتواضعة. وهكذا جرت المحاولة الأولى لإدخال رياضة الغولف في مكان محصور. وأنشئت ملاعب على المروج والمساحات الخضراء، حيث أنشئت الحفر بالمجارف ببساطة.

ولم يفلح الانقضاض على المساحات الخضراء بالمجارف والمعاول في حل مشكلة المساحة، وأصبح لا بد من التفكير في حلول أخرى. فتوصّل الإنجليزي جيمس ويلز باربر في النهاية، إلى تصميم أوّل ملعب غولف مصغر كما هو عليه اليوم. فعندما غادر إلى أمريكا، وأراد الترفيه عن ضيوفه عام 1916، بنى ملعب غولف صغير في ضيعته بالتعاون مع مهندس معماري هاوٍ وبستاني؛ أحواض زهور فخمة، وممرات للمشاة، ونافورة. فقد ازدان الموقع بمميزات وألوان، حتّى بدا حديقة باروكية أكثر منه ملعب غولف مصغر.

في عام 1919، خصصت مجلة “بوبيولار ساينس”، صفحة مزدوجة لملعب الغولف المصغر بجيمس ويلز باربر. Google Books

ثم ظهرت العديد من الملاعب في أمريكا وأوروبا في العقود التالية، وقد اختلف كل منها عن الآخر كثيرا من حيث الشكل، ونوع الملعب، وأسلوب اللعب. وقد جُمّعت بعض التخصصات أحيانا، كما في الكوبيغولف، المزيج الذكي من الغولف والكريكيت.

فيديو حول لعبة الميني غولف في الثلاثينيات (يوتيوب):

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قال بول بونيه في منتصف القرن العشرين: ”دعونا لا نتوقف عند هذا الحد”. فقد صمم مهندس المناظر الطبيعية، الذي نشأ في تيتشينو، وعاش في جنيف، مع مجموعة من الهواة، ملعباً موحداً مقاوماً للعوامل المناخية، حتى لا تتلطّخ الملابس أو الأحذية. وقد تقدم بطلب للحصول على براءة اختراع في نوفمبر 1951، وحصل عليها المكتب المتخصّص بعد عامين. وافتُتح في 19 مارس 1954، أول ملعب غولف صغير موحد في مدينة أسكونا في تيتشينو، يتكون من 17 مضماراً خرسانياً طول كلّ منها 12 مترا،ً وعرضه 1،25 متراً.

ملعب ميني غولف في أسكونا حين تم افتتاحه في عام 1954. Minigolf Ascona / Miranda Graf

ولم يكتفِ بول بونيه بتطوير أول مضمار من نوعه، بل حرص أيضاً على حماية تسمية ”ميني غولف“، المخصصة حصرياً للمنشآت المبنيّة والمستخدمة وفق مقاييس ومعايير دقيقة. وفي النهاية، حققت هذه الرياضة نجاحا، بفضل هذا التوجه نحو توحيد الهوية والمعايير.

ولم تحلّ نهاية عام 1954، حتى وُجد بالفعل في سويسرا 18 ملعب ميني غولف صغير. وأوشكت موجة الحماس لهذه الرياضة على الانتشار خارج حدود البلاد. وفازت سويسرا، التي أُطلق عليها اسم” أمة الميني غولف المصغرة“، بثلاثة من أربعة ألقاب، مُنحت في أول بطولة عالمية أقيمت في النرويج عام 1991، بعد أن جانب النجاح فريق السيدات.

السويسرية ميراندا غراف، التي أصبحت بطلة العالم في لعبة ميني غولف عام 1991. Miranda Graf, archives privées

الكاتبة كاترين برونر صحفية مستقلة متخصصة في التاريخ وكاتبة عمود في صحيفة نيدروينينغن.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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