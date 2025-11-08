باتريك ريان: كاهن الجيش الجمهوري الأيرلندي والقنابل السويسرية الموقوتة

لم يكن الإيمان والعنف متناقضين بالنسبة إلى الكاهن الأيرلندي باتريك رايان. كاهن أيرلندي يصلي واقفًا بالقرب من الأطلال. Staatsarchiv Aargau / RBA

قنابل في برايتون، وساعات منبّهة سويسرية، وحسابات سرية في بنوك جنيف. في ثمانينات القرن الماضي، كان الجيش الجمهوري الأيرلندي قد وضع المملكة المتحدة وأوروبا بأسرها على المحك. وكان على رأس هذه المنظمة، الكاهن باتريك رايان.

في منتصف ليل 11 و12 أكتوبر 1984، انفجرت قنبلة موقوتة تزن 10 كيلوغرامات في فندق غراند في برايتون، جنوب إنجلترا. ونتيجة هذا الحادث، لقي خمسة أشخاص مصرعهم. كان الفندق حينها يستضيف العديد من الشخصيات التي جاءت لحضور مؤتمر حزب المحافظين. في صباح اليوم التالي، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) مسؤوليته عن الهجوم.

كان الهدف الرئيسي رئيسة الوزراء البريطانية، مارغريت تاتشر، التي رفضت عام 1981 منح وضع السجناء السياسيين للمعتقلين الأيرلنديين المضربين عن الطعام. ونجت تاتشر من الهجوم. وفي اليوم التالي، جاء في بيان أصدره الجيش الجمهوري الأيرلندي: “لم يحالفنا الحظ اليوم، لكن تذكروا أننا نحتاج إلى الحظ مرة واحدة فقط، بينما تحتاجونه أنتم دائمًا”. لم تكتفِ المنظمة بإعلان مسؤوليتها عن الهجوم، بل أعلنت أيضًا أنها قد إمكانية تنفيذها هجمات أخرى في المستقبل، وأن ضمان الأمن التام أمر مستحيل.

أثار هجوم برايتون الدهشة في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص في صفوف الحكومة الفيدرالية في سويسرا، التي أرسلت في اليوم نفسه برقية إلى رئيسة الوزراء البريطانية معربًة عن “اشمئزازها” و”استيائها”.

لكن كانت الحكومة السويسرية، في ذلك الوقت، تجهل معطى مهمّا: لقد نُفّذ هجوم برايتون بفضل أموال، وعناصر، وقنابل مصدرها سويسرا، وبمبادرة من عضو خاص في الجيش الجمهوري الأيرلندي هو الكاهن الكاثوليكي باتريك رايان.

السيدة الحديدية: نجت مارغريت تاتشر من الهجوم بأعجوبة. ومع ذلك، استأنفت أنشطتها دون أن تتأثر في صباح اليوم التالي، مما أكسبها امتنان العديد من البريطانيين. مقال من صحيفة “دير بوند” بتاريخ 13 أكتوبر 1984. مقال صحفي باللغة الألمانية حول هجوم برايتون. e-newspaperarchives

من هو باتريك ريان؟

وُلد باتريك رايان عام 1930 في عائلة مزارعين بمقاطعة تيبراري الأيرلندية. والتحق بمعهد الآباء البالوتين اللاهوتي في سن الثامنة عشرة من عمره، وبعد فترة وجيزة قضاها في التدريب، أُرسل مبشرًا إلى تنزانيا. وعند عودته إلى أيرلندا، كُلّف بإدارة تبرعات الرهبنة. وكان هدفه العودة إلى بلد في شرق أفريقيا، لكن في أواخر الستينات، اندلع الصراع الذي سيُعرف تاريخيًا باسم “الاضطرابات”.

وقامت هذه الحركة من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية للأقلية الكاثوليكية التي تعرضت للتمييز في أيرلندا الشمالية، وقد جوبهت بقمع شديد وعنيف من قبل الوحدويين البريطانيين. عنف رد عليه القوميون والجمهوريون الأيرلنديون بهجمات لا تقلّ عنفًا.

منذ بداية الاضطرابات، كان باتريك رايان يقرأ الصحف يوميًا ويحوّل اهتمامه من أفريقيا إلى أيرلندا الشمالية. وفي النهاية، قرر عدم تحويل الأموال التي جمعها للمشاريع التبشيرية في أفريقيا، ليرسلها، بدلا من ذلك، سرًا إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي، الجماعة شبه العسكرية. وسرعان ما كلّفت هذه الجماعة رايان بمهمة خاصة. لقد أوعزت لهذا الخبير في الشؤون الأفريقية بالتوجّه إلى ليبيا للقاء معمر القذافي، “مقاتل الحرية”.

كان القذافي يرى في نضال أيرلندا ضد الإمبراطورية البريطانية نفس المعركة المناهضة للاستعمار، التي خاضتها العديد من الشعوب الأفريقية. لهذا السبب، أبدى استعداده لتزويد الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأسلحة والأموال. وسيتم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية سويسرية يديرها باتريك رايان. ولهذا الغرض، كان يتوجه بانتظام إلى جنيف.

جنيف: مدينة الساعات



في صباح شتوي بارد عام 1975، كان الكاهن يتجول في شوارع مدينة كالفن، يراقب واجهات المحلات، ويتوقف فجأة أمام متجر للساعات. ليس لأنه مهتم بالساعات الفاخرة، بل لأنه لاحظ جهازًا صغيرًا: “سويس ميمو تايمر” (Swiss MemoTimer).

يعمل هذا المنبه المحمول، بحجم سلسلة المفاتيح، كمؤقت يشير إلى نهاية فترة زمنية محددة، بمجرد ضبطه. وعادةً ما يُستخدم كتذكير لعدم تجاوز مدة الوقوف المحددة بواسطة عداد مواقف السيارات، لكن لا حدود لإمكانيات استخدامه. وعلاوة على ذلك، كانت إعلانات “ميمو تايمر” توضح ذلك بوضوح: “كل شخص تعرفه يمكنه استخدام هذا المؤقت السويسري”. لم يفكر رايان للحظة واحدة في عدادات مواقف السيارات. بل رأى فيه جهاز تفجير موقوت سهل الاستخدام. وأداة مثالية لقنابل الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وهكذا، لم يجلب باتريك رايان من رحلته إلى سويسرا أموالًا فحسب، بل جلب أيضًا عشرات أجهزة التوقيت، التي تمكن من دمجها في القنابل. وعرض اختراعه على الجيش الجمهوري الأيرلندي، وأقنع المنظمة بإمكانيّة استعمال هذا الجهاز سهل الاستخدام بسهولة، حتى في حالات التوتر، وأنّه سيزيد من سلامة من يزرعون القنابل.

وعدّل “قسم الهندسة” في الجيش الجمهوري الأيرلندي أجهزة “ميمو تايمر” حتّى يمكن ضبطها لفترة أطول، تصل إلى عدة أيام. ولم يكن على من يزرعون القنابل سوى تشغيله على القنبلة قبل الابتعاد إلى بر الأمان. وأثارت ابتكارات رايان حماس الجيش الجمهوري الأيرلندي إلى درجة استيراد المنظمة 950 جهاز توقيت إلى أيرلندا، في الأشهر الستة التالية.

إعلان “سويس ميمو تايمر” في مجلة “لوك” الأمريكية، Document remis

لم يغب تصدير كمية كبيرة بشكل غير طبيعي من جهاز بريء في حد ذاته عن انتباه النيابة العامة للكنفدرالية، التي أمرت باعتقال رايان في 26 يوليو 1976. وخلال الاستجواب، هدد الكاهن بامكانية تسبب اعتقاله في أعمال عنف ضد أطراف ثالثة. وطُلب من السفارة السويسرية في لندن أخذ الحيطة والحذر، واتخذت، بالتعاون مع سكوتلاند يارد، إجراءات لحماية موظفيها في 31 يوليو 1976.

الكاهن الأيرلندي باتريك رايان في سجن سويسري. Staatsarchiv Aargau / RBA

وأُطلق سراح باتريك رايان بسرعة. لكن أصدرت النيابة العامة للكنفدرالية قرارًا بمنع دخول كاهن الجيش الجمهوري الأيرلندي إلى الأراضي السويسرية. فقدم الأيرلندي ضدّه استئنافًا، مدعيًا وجوب السفر إلى سويسرا للقيام بأنشطة إنسانية في أفريقيا. لكن رفض القضاء السويسري استئنافه أيضًا.

لكن، كان الضرر قد حصل بالفعل. فقد عُثر على مئات الشظايا من “ميمو تايمر” السويسري بعد “كمين وارنبوينت” عام 1979، المودي بحياة 18 جنديًا بريطانيًا، وبعد هجوم برايتون عام 1984. وهكذا، كانت سويسرا متورطة في الصراع الأيرلندي الشمالي، وإن بشكل غير مباشر. وفي هذه الحالة بالذات، كانت المشاركة غير المباشرة غير طوعية أيضًا، من خلال توفير مواد حربية وعبور الأموال عبر حسابات بنكية سويسرية، رغم عدم إمكانيّة حظر تصدير الساعات المنبهة الصغيرة، في هذه الحالة، حتى بموجب قانون المواد الحربية.

توفي باتريك رايان في دبلن في 15 يونيو 2025، بعد مرض قصير. وأمضى كاهن الجيش الجمهوري الأيرلندي السنوات الأخيرة من حياته في مرفق رعاية. ولم يبد أي ندم على أفعاله.

