كيف تمكنت سويسرا من تحقيق دقة متناهية في ضبط الوقت؟

لقد مرّ وقت ليس ببعيد عندما كان يتم الإبلاغ عن الوقت المحدد عن طريق الهاتف. Musée de la communication, PRO_97615

عبر الهاتف أو من خلال البث الإذاعي، كان البريد السويسري مسؤولًا عن إبلاغ المنازل في سويسرا بالوقت منذ زمن بعيد. بل كان يوقظ السكان في الصباح أحيانًا.

بدأ القرن التاسع عشر، ولكن أنظمة قياس الوقت لا تزال متنوعة حسب المناطق، حيث تعتمد على شروق الشمس وغروبها وذروتها عند الظهيرة. كانت الساعات الميكانيكية تُضبط وفقًا للأقراص الشمسية، بينما كانت أجراس الكنائس تُسمع في فترات اليوم، خاصة في الأرياف. في الوقت نفسه، كانت حركة النجوم تُستخدم لتحديد المكان والزمان. في الصيف، تمتد ساعات النهار بسبب بقاء الشمس في السماء لفترة أطول، مما يعني أن الكنيسة كانت تدير الوقت بشكل فعلي.

ولكن اصطدم هذا التصور لسيرورة الوقت بتقدّم الطابع الكمي، مع اكتساب الساعات الميكانيكية المنافسة لمزيد من الدقة. وبدأ الوقت المقاس ينتشر شيئا فشيئا، وتتعايش أنظمة مختلفة لفترة طويلة. وترى الكنيسة، ورجال الدين في الوقت المناسب منافسا عنيدا يبطل قدسية اليوم. وتخللت العقود التي أعقبت الثورة الفرنسية معارك مؤجلة. وحاولت الكنيسة الحفاظ على هيمنتها مع مرور الوقت، ولكن اضطرت إلى الاعتراف بالهزيمة مع منتصف القرن 19.

السكك الحديدية والتلغراف

لا يمكن أن تعمل الاتصالات اللاسلكية وخطوط السكك الحديدية، وهما شبكتان واسعتي النطاق، وفق أنظمة زمنية مختلفة بناءً على الموقع. لتفادي أي لبس زمني ومكاني في أنحاء سويسرا، قررت الحكومة الفيدرالية اعتماد توقيت برن كمرجع رسمي للبريد والاتصالات منذ عام 1853. كما تم تشغيل السكك الحديدية وفقاً لتوقيت برن. لذا، يعد التلغراف العامل الرئيسي في نشر التوقيت الموحد في البلاد. وكانت الإدارة الفيدرالية للبريد والتلغراف، التي تحولت لاحقاً إلى البريد السويسري، مسؤولة عن تحديد التوقيت في جميع أنحاء الكنفدرالية.

ونشأت مشاكل مماثلة على المستوى الدولي؛ إذ يتطلّب المجتمع متزايد العولمة، التوحيد والاتساق. وفي عام 1884، قرر مؤتمر واشنطن اعتماد خط طول غرينتش كمرجع، ممهدا الطريق لاعتماد المناطق الزمنية لاحقا. وهو الدافع بالحكومة الفدرالية إلى اعتماد التوقيت الرسمي لأوروبا الوسطى في عام 1894. وطبقت سويسرا نظاما موحدا للمرة الأولى.

مرصد نوشاتيل يضبط ساعة سويسرا

ومع ذلك، يُعتبر ضبط الوقت بدقة أمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق ذلك، يتعين علينا توجيه أنظارنا نحو السماء من خلال التلسكوب، حيث نرصد عبور خط الطول بين بعض النجوم اللامعة. ومنذ عام 1860، اُسندت مهمة قياس الوقت بدقة إلى مرصد نوشاتيل، الذي زُود بساعات فائقة الدقة يتم تعديلها بناءً على مسارات النجوم ودوران الأرض. وقد لعب مرصد كانتون نوشاتيلرابط خارجي، الذي أُنشئ في الأصل لتلبية احتياجات صناعة الساعات في منطقة الجورا، دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

يتم إرسال الإشارة بالساعة عن طريق التلغراف كل يوم عند الظهر، بسبب انخفاض الطلب على الشبكة آنذاك. ثم تنفق المدارس، ومصنعو.ات الساعات مبلغا متواضعا للحصول على الوقت المحدد من نوشاتيل. ومن جانبها، تستغل شركة البريد والاتصالات هذه الإشارة مجانا. وتفرض بضع مئات من الفرنكات سنويا على مرصد نوشاتيل لاستخدام الخطوط، رغم أنّهم أنفسهم، كانوا مستفيدين من الوقت المحدد الذي يوفره.

مرصد نوشاتيل على لوحة فوتوغرافية زجاجية (تالفة) تعود إلى عام 1935. Memobase / Collection photographique Swisstopo

وتستخدم مكاتب البريد والاتصالات ومحطات القطارات، الإشارة المرسلة لضبط ساعاتها الأم، المشكِّلة بدورها قلب شبكات الساعة المحلية. وفي حين يمكن لمرصد نوشاتيل التباهي بالفعل بدقة تبلغ بضع مئات من الثواني، تضيف دقة الساعات الأم، الموزعة في جميع أنحاء سويسرا، بضع ثوان على الأرجح. وتضبط شبكات كبيرة من الساعات الكهربائية تلقائيا، الإشارة المرسلة بواسطة خطوط التلغراف، حتى لو كانت هناك حاجة إلى آليات معقدة لتصحيح التقديم أو التأخير.

الساعة الكبيرة في ساحة المحطة في لا شو دو فون، حوالي عام 1900. Musée national suisse

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، أصبح استخدام ساعات الجيب وساعات اليد وغيرها من المنبهات، ظاهرة يومية. فليست حركاتها الميكانيكية دقيقة جدا. لذلك، وجب تعديلها من وقت لآخر. وللقيام بذلك، يقدم جهاز البريد السويسري خدمة عامة محددة منذ عام 1935. فاتصل بالرقم 16 (لاحقا، 161) للاطلاع على “ساعة التحديث”، الموفِّرة للوقت المحدد عبر خطوط الهاتف النحاسية لجهاز البريد السويسري. ويبدأ الإعلان دائما بـ «في التنبيه القادم، سيكون…».

ويستند هذا الاختراع المُطلَق في عام 1933 على شبكة الهاتف الباريسية، على مبدأ الفيلم الناطق. فتقرأ الخلايا الكهروضوئية التسجيلات الصوتية لساعات، ودقائق، وثوانٍ. وبين عامي 1935 و 1956، دخلت ثلاث ساعات منزلية من صنف بريلييه، في الخدمة. أما في سويسرا، فرُكبت أول ساعة تتحدث بالفرنسية في جنيف. وبالتزامن مع ذلك، رُكبت نسخة ناطقة بالألمانية في برن. وتعين على سكان تيتشينو الانتظار حتى عام 1942 للحصول على نفس الخدمة باللغة الإيطالية. وكان لابد من الانتظار حتى عام 1987 لاختراع ساعة التحدث باللغة الوطنية الرابعة، الرومانش. وستظلّ ساعة التحدث شائعة لفترة طويلة. وفي عام 1992، سجلت NZZStill أكثر من 22 مليون مكالمة! وربما كانت التغيرات الطارئة على التوقيت الشتوي ثم التوقيت الصيفي منذ عام 1981، سببا في زيادة معدلات الطلب.

وظهر عرض خاص في كتالوج البريد السويسري والاتصالات منذ أواخر عشرينات القرن الماضي، الدعوة للحصول على معلومات عبر 11 (في وقت لاحق ، 111). فيسمح لأولئك الذين “يجدون صعوبة في الاستيقاظ في الصباح”، الاستنجاد بخدمات الشركة العامة. وقد بلغت تكلفة هذه الخدمة في عام 1941، 20 سنتا لكل مكالمة إيقاظ أو فرنكين شهريا للاشتراك. ثم في عام 1965، تم تعيين رقم بريدي منبه خاص بهذه الخدمة، 166، وأصبحت مؤتمتة بشكل متزايد. إذا لم يرد أحد، فستتبع مكالمتين إضافيتين للتغلب على المقاومة الأخيرة.

حتى ستينات القرن الماضي، كان مشغّلو .ات هواتف البريد السويسري يقدمون خدمة الإيقاظ مقابل رسوم. Musée de la communication, PRO_02061. © Ernst Albrecht Heiniger / Fotostiftung Schweiz

بيد أنّ الخدمة العامة الأكثر شعبية في ما يتصل بالساعة، هي إشارة الوقت المبثوثة على موجات الراديو. ففي سويسرا، بدأ عصر الراديو في عام 1910، مع استقبال إشارة الوقت المنبعثة من برج إيفل بواسطة مرصد باريس. وتم منح أول امتياز لجهاز الاستقبال لبولرابط خارجي لويزمركانرابط خارجي، أستاذ الفيزياء والكهرباء في جامعة لوزان. ويذهب الثاني إلى مدرسة صناعة الساعات في لا شو دو فون. ومع تركيز جهود برج إيفل، يصبح مرصد نوشاتيل عديم الفائدة تقريبا لبعض الوقت.



ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، صادرت إدارة التلغراف جميع أجهزة الاستقبال اللاسلكية. ففي عام 1916، استبدلت إشارة الوقت بخدمة الهاتف المعتمِدة أيضا على جهاز الإرسال لبرج إيفل. ويرسل الهاتف سلسلة من الإشارات بين الساعة 10:56 والساعة 11:00. وفي عام 1920، نجحت خدمة نوشاتيل في كسب مساحة لها على موجات الأثير. ومنذ عام 1926 فصاعدًا، تظهر البرامج الإذاعية المنشورة في الصحف إدراج “إشارة مرصد نوشاتيل في جدول البث الثابت لإذاعة برن في عام 1930.



واصلت أجهزة الإرسال الثلاثرابط خارجي Béromünster و Sottens و Monte Ceneri هذا التقليد، وبثت يوميا في الساعة 12:30 مساء، و 16:00 مساء في الوقت المحدد، في شكل إشارة صوتية مسجلة.

ومن جانبه، يظل مرصد نوشاتيل في طليعة التكنولوجيا. ففي أواخر 1940، تم استبدال ساعات الساعة الأم بأنظمة الكوارتز. وبعد عرضها في معرض بروكسل العالمي في عام 1958، تساعد الساعة الذرية المصممة بلغة Neuchâtel في تحديد الوقت بالضبط. وبين عامي 1958 و 2011، كان جهاز إرسال الموجة الطويلة من برانغينز، هو باثّ الوقت القانوني.



ومنذ عام 1982، كان القياس الدقيق للوقت في سويسرا من مسؤولية المعهد الفيدرالي الحالي للمقاييس. وأوقف مرصد نوشاتيل أنشطته في هذا المجال في عام 2007. وترافق ذلك مع خسارة البريد السويسري وسويسكوم، احتكارهما لنقل الوقت. وقد تم بث آخر إشارة راديوية في 14 ديسمبر 2012، على الساعة 12:30 مساءً. ولم يعد التبديل إلى الراديو الرقمي (تقنية DAB+) يسمح بإرسالها في الوقت الحقيقي…

