تاس عن لافروف: جماعات متشددة تقوم “بتطهير عرقي” في سوريا

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موسكو (رويترز) – ذكرت وكالة تاس الرسمية الروسية يوم الثلاثاء نقلا عن وزير الخارجية سيرجي لافروف أن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفه بتطهير عرقي تقوم به “جماعات متشددة” في سوريا.

ونقلت تاس عن لافروف قوله عن سوريا “الجماعات المتشددة تقوم بتطهير عرقي حقيقي، وعمليات قتل جماعي للناس على أساس جنسيتهم ودينهم”.

ولم تذكر تاس أي تفاصيل عن الجماعات التي كان يشير إليها لافروف.

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين في سوريا. وكانت موسكو داعما رئيسيا لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد الموجود الآن في روسيا حيث حصل على حق اللجوء.

وأدى اندلاع أعمال عنف طائفي في مارس آذار في الساحل السوري بشمال غرب البلاد والذي كان معقلا للأسد إلى مقتل المئات من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق.

وتحاول روسيا الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، التي قالت إنها قد تسمح لموسكو بالاحتفاظ باستخدام قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بإلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الأسد، في تحول كبير في سياسة واشنطن.