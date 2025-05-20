The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

تاس عن لافروف: جماعات متشددة تقوم “بتطهير عرقي” في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو (رويترز) – ذكرت وكالة تاس الرسمية الروسية يوم الثلاثاء نقلا عن وزير الخارجية سيرجي لافروف أن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفه بتطهير عرقي تقوم به “جماعات متشددة” في سوريا.

ونقلت تاس عن لافروف قوله عن سوريا “الجماعات المتشددة تقوم بتطهير عرقي حقيقي، وعمليات قتل جماعي للناس على أساس جنسيتهم ودينهم”.

ولم تذكر تاس أي تفاصيل عن الجماعات التي كان يشير إليها لافروف.

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين في سوريا. وكانت موسكو داعما رئيسيا لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد الموجود الآن في روسيا حيث حصل على حق اللجوء.

وأدى اندلاع أعمال عنف طائفي في مارس آذار في الساحل السوري بشمال غرب البلاد والذي كان معقلا للأسد إلى مقتل المئات من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق.

وتحاول روسيا الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، التي قالت إنها قد تسمح لموسكو بالاحتفاظ باستخدام قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بإلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الأسد، في تحول كبير في سياسة واشنطن.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
24 إعجاب
33 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية