تحالف “أوبك بلاس” يسرّع إنتاج النفط رغم انخفاض الأسعار

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أعلنت ثماني دول منضوية في تحالف أوبك بلاس السبت عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران/يونيو، في تسريع للإنتاج رغم خطورة تراجع الأسعار المنخفضة أصلا.

وستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران/يونيو، كما هو المستوى خلال أيار/مايو، وفقا لبيان صادر عن أوبك بلاس، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة قدرها 137 ألف برميل يوميا.

وقال جورج ليون من شركة ريستاد إنرجي لوكالة فرانس برس إنّ “أوبك بلاس ألقى قنبلة للتو في سوق النفط”.

وأضاف “بعد الإشارة التي أصدرها الشهر الماضي، يُرسل القرار المُتخذ اليوم رسالة واضحة: المجموعة تغيّر استراتيجيتها وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات”.

ووفق المحلّل، يهدف هذا التغيير في الاستراتيجية أيضا إلى إقامة “علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب”.

بعيد عودته إلى السلطة، دعا الرئيس الأميركي السعودية إلى إنتاج مزيد من النفط لخفض سعره.

– “معاقبة الغشاشين” –

وعمدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف أوبك بلاس عام 2016 مع دول أخرى من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تواجهها السوق.

وحتى وقت قريب، استغلّت الدول الـ22 المنضوية في التحالف والتي تعتمد غالبيتها بشكل كبير على الثروة النفطية، نُدرة الإمدادات لرفع الأسعار، فاحتفظت بملايين البراميل كاحتياطات.

وفي السنوات الأخيرة، وافق التحالف على تخفيضات طوعية إضافية، بفضل جهد خاص من العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

وبعد تأجيل متكرّر لزيادة الإنتاج، بدأت هذه الدول عملية تسريع الإنتاج في بداية نيسان/أبريل.

ورأى أرني لومان راسموسن من “غلوبال ريسك مانجمنت”، أنّ مثل هذه الزيادة في الإنتاج – رغم أسعار السوق المنخفضة للغاية والتي تصل إلى حوالى 60 دولارا للبرميل – قد يهدف إلى “معاقبة الغشاشين” بين أعضاء أوبك بلاس، أي أولئك “الذين لا يحترمون حصصهم”.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد كارستن فريتش من كومربنك، أن بعض الدول “لم تعد راغبة في التسامح مع الافتقار إلى الانضباط” الذي يظهره بعض الأعضاء.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت كازاخستان بشكل خاص من إنتاجها “وفشلت في الامتثال” لقواعد التحالف التي تتطلّب منها تعويض تجاوزاتها.

ووفق أوبك بلاس، فإنّ الإعلان الجديد “يسمح للدول المشاركة بتسريع تعويضاتها”.

– أسعار عند أدنى مستوى منذ 2021 –

غير أنّ الخلافات الداخلية لا تفسّر وحدها قرار أوبك بلاس، الذي يبدو مدفوعا برغبة في استباق تطوّرات جيوسياسية محتملة.

وتُؤخذ في الاعتبار في هذا المجال، المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ما يعني أنّ الولايات المتحدة قد تخفّف عقوباتها على موسكو وطهران، وبالتالي سيُسمح بتصدير مزيد من النفط.

وفي هذا السياق، يسعى أوبك بلاس إلى تعزيز موقفه عبر زيادة إنتاجه بسرعة.

ولكن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى زيادة انخفاض أسعار الذهب الأسود، الأمر الذي قد يعرّض الأميركيين في هذا القطاع للخطر أيضا. وأشار أولي هفالباي المحلّل لدى “اس اي بي” إلى أنّ الإنتاج لن يكون مربحا بالنسبة إليهم “بسعر أقل من 55 دولارا لفترة طويلة”.

لذا، من الممكن أن تكون السعودية قد لجأت إلى هذا الخيار لـ”اختبار” تأثيرها على الأسعار، ولإرسال إشارة إلى السوق مفادها أنّها “قادرة على الإنتاج مهما كان السعر”.

من ناحية أخرى، شكّلت عودة دونالد ترامب إلى السلطة، نقطة تحوّل بالنسبة إلى الأسعار.

فمنذ ذلك الحين، انخفض سعر برميل النفط الذي كان يُتداول عند نحو 80 دولارا، بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة.

كذلك، ساهمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المستهلكَين الرئيسيين للنفط، في خفض التوقعات بشأن الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات لم تبلغها منذ شباط/فبراير 2021.

وتترك الدول الثماني الأعضاء في أوبك بلاس التي ستجتمع في بداية حزيران/يونيو، الباب مفتوحا أمام “التوقّف أو العودة إلى المرحلة السابقة” في حال تدهور ظروف السوق.

بمل-انب/ناش/ب ق