تحالف أسطول الحرية: قوات إسرائيلية تصعد على متن سفينة متجهة إلى غزة

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القدس (رويترز) – قال تحالف أسطول الحرية في وقت مبكر من يوم الاثنين إن قوات إسرائيلية صعدت على متن سفينة مساعدات كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة في تحد لحصار بحري إسرائيلي.

يشغل تحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين السفينة مادلين التي ترفع علم بريطانيا. وكتب التحالف في منشور على تطبيق تيليجرام أن السفينة غادرت صقلية في السادس من يونيو حزيران على أمل الوصول إلى غزة في وقت لاحق من يوم الاثنين لكن تم اعتراضها.

ومن بين الناشطين على متن السفينة الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري وريما حسن، وهي عضوة فرنسية في البرلمان الأوروبي.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن.

وقبل فترة وجيزة من بيان تحالف أسطول الحرية، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعا مصورا على تطبيق إكس يظهر البحرية الإسرائيلية أثناء تواصلها مع السفينة مادلين عبر مكبر صوت ومطالبتها إياها بتغيير مسارها.

وقال أحد الجنود “المنطقة البحرية قبالة ساحل غزة مغلقة أمام الملاحة البحرية في إطار حصار بحري قانوني. إذا كنتم ترغبون في توصيل مساعدات إنسانيةإلى قطاع غزة، يمكنكم فعل ذلك عبر ميناء أسدود (الإسرائيلي)”.

كانت السفينة، التي يضم طاقمها 12 شخصا، تحمل شحنة رمزية من المساعدات الإنسانية تشمل الأرز وحليب الأطفال.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد تعليمات إلى الجيش بمنع السفينة من الوصول إلى غزة، ووصف مهمتها بأنها محاولة دعاية لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفرضت إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع في 2007.

وظل الحصار قائما خلال صراعات متعددة، منها الحرب الحالية التي بدأت بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 54 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع. وتحذر الأمم المتحدة من أن غالبية سكان غزة الذين يربو عددهم على المليونين يواجهون خطر المجاعة.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الحصار أساسي لمنع وصول الأسلحة إلى حماس.