تحليل-قصف إيران.. المقامرة الأكبر والأكثر خطورة في سياسة ترامب الخارجية

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من مات سبيتالنيك

واشنطن (رويترز) – بقراره غير المسبوق بقصف المواقع النووية في إيران والانضمام مباشرة إلى هجوم إسرائيل الجوي على عدوها اللدود في المنطقة، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة طالما تعهد بتجنبها وهي التدخل عسكريا في حرب خارجية كبرى.

وشملت الهجمات الأمريكية استهداف المنشآت النووية الإيرانية الأكثر تحصينا على عمق كبير تحت سطح الأرض، لتشكل المقامرة الأكبر والأكثر خطورة وضبابية في السياسة الخارجية لترامب خلال الولايتين الرئاسيتين حتى الآن.

وقال محللون إن أفعال ترامب، الذي أصر يوم السبت على أن إيران يجب أن تتوصل إلى حل يؤدي للسلام الآن أو تواجه المزيد من الهجمات، يمكن أن تدفع طهران إلى الرد بإغلاق مضيق هرمز، أهم شريان للنفط في العالم، ومهاجمة القواعد العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وتكثيف القصف الصاروخي على إسرائيل والاستعانة بالجماعات الحليفة لاستهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في أنحاء العالم.

ومن الممكن أن تتصاعد هذه التحركات إلى صراع أوسع نطاقا وأطول أمدا مما يتصوره ترامب، مما يعيد إلى الأذهان “الحروب الأبدية” التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، والتي سخر منها ترامب ووصفها بأنها “غبية” ووعد بعدم الانجرار إلى مثلها.

وقال آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض سابق في شؤون الشرق الأوسط بإدارات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة “الإيرانيون أصبحوا ضعفاء للغاية وتدهورت قدراتهم العسكرية… لكن لديهم كل أنواع السبل غير المتكافئة التي يمكنهم الرد بها…. لن ينتهي هذا الأمر سريعا”.

وفي الفترة التي سبقت القصف الذي أُعلن عنه في وقت متأخر من يوم السبت، تأرجح ترامب بين التهديد بعمل عسكري ومناشدة استئناف المفاوضات لإقناع إيران بالتوصل إلى اتفاق لتفكيك برنامجها النووي.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنه بمجرد أن اقتنع ترامب بأن طهران ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق نووي، قرر أن الضربات هي “الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وقال المسؤول إن ترامب أعطى الأمر بمجرد أن تأكد من “احتمالية نجاح عالية”، وهو قرار تم التوصل إليه بعد هجمات جوية إسرائيلية على مدار أكثر من أسبوع على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية والتي مهدت الطريق أمام الولايات المتحدة لتوجيه الضربة التي قد تتوج الأمر.