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تداعيات “كارثية” للرسوم الأميركية على الصناعات الغذائية الفرنسية (أوساط القطاع)

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أعلنت الرابطة الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية الفرنسية أن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة سيكون له “عواقب اقتصادية كارثية (…) على هذه الشركات” وذلك بعد إعلان لدونالد ترامب السبت في هذا الصدد.

وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات المستوردة من المكسيك والاتحاد الأوروبي في الأول من آب/أغسطس، في تصعيد جديد وسط المفاوضات.

وفي بيانها، دعت الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية السلطات العامة الفرنسية والأوروبية إلى “حماية قطاع الأغذية الزراعية بأكمله، الصناعة الرائدة في فرنسا وأوروبا، والزراعة في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وفي سياق التدابير المضادة الأوروبية المحتملة”.

وتشكّل الصناعة الغذائية في فرنسا مع 20 ألف شركة، أكبر قطاع اقتصادي في البلاد، مع رقم أعمال سنوي يبلغ 250 مليار يورو (حوالى 292 مليار دولار) وتمثل الولايات المتحدة سوقا رئيسية لصادرات هذا القطاع، وفق الرابطة.

تسز/ليل/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية