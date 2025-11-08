تدشين نصب تذكاري في طهران يحتفي بانتصار الإيرانيين على أعدائهم

شارك آلاف الإيرانيين ليل الجمعة في احتفال لتدشين نصب تذكاري جديد في وسط طهران احتفاء بانتصار تاريخي لملك فارسي على أعداء خارجيين، في استكمال لنسق بدأ عقب الحرب مع إسرائيل.

ويجسّد النصب الحجري في ساحة “انقلاب” (الثورة بالفارسية) وسط العاصمة، الملك الساساني شابور الأول على صهوة جواده، وبجانبه يركع الامبراطور الروماني فاليريان الذي أسره الحاكم الفارسي في القرن الثالث الميلادي.

كما رفعت في مكان الاحتفال صورة ضخمة تجسّد محاربا فارسيا قديما وجنديا إيرانيا بزي عسكري حديث يمسكان الرمح ذاته، ويحمل كل منهما درعا رسمت عليها خريطة الجمهورية الإسلامية وكُتب شعار “ستركعون أمام إيران مجددا”.

وقالت فاطمة روشن بخش (40 عاما) التي حضرت تدشين النصب لوكالة فرانس برس، إن “قصصا كهذه تكررت على مدى التاريخ، والمعتدون على إيران سيواجهون المصير ذاته”.

من جهته، قال الطالب معين (21 عاما) إنه اطلع على حقبة انتصار الملك شابور الأول “في كتب التاريخ”، الا أن مناسبات كالتي أقيمت ليل الجمعة “تؤثر إيجابا على معنويات الناس”.

وشدد على أن “أمتنا لطالما كانت وستبقى دائما منتصرة”.

وأوضح داود غودرزي من بلدية طهران منظمة الاحتفال، أن المشروع صمّم ونفّذ “بناء على توجيه” من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأشار الى أن النصب سيبقى موقتا في ساحة انقلاب، على أن ينقل لاحقا الى أحد المداخل الرئيسية للعاصمة.

وإضافة الى النصب التذكاري، رفع المنظمون صورا لقادة عسكريين إيرانيين راحلين، منهم اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية في بغداد مطلع العام 2020، والعميد أمير علي حاجي زاده الذي كان ضمن مجموعة من القيادات العسكرية قتلت جراء الضربات الإسرائيلية مع بدء الهجوم على إيران في 13 حزيران/يونيو.

ورفعت لافتات ضخمة تجسّد شخصيات لها رمزيتها في التاريخ الفارسي، أو محطات من التاريخ الحديث مثل سيطرة الحرس الثوري على سفينة عسكرية أميركية في العام 2016.

وأقيمت في إيران سلسلة من المناسبات المماثلة عقب الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما واستهدفت خلالها الدولة العبرية مواقع نووية وعسكرية ومدنية، وتدخلت خلالها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية. وردت طهران على الهجوم بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل.

وعلى سبيل المثال، أزاحت السلطات الستار في حزيران/يونيو عن تمثال ضخم لآرش المكنى بـ”الرامي”، أحد الأبطال التاريخيين في الأساطير الفارسية، في ساحة ونك بشمال طهران.

